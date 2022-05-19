Правда ли, что овощной фреш помогает при онкологии?

«Во-первых, что такое „рак“? Когда у человека не удалена опухоль? Или когда удалена? Диагноз-то все равно остаётся. Кто-то после операции проходит химиотерапию по поводу метастазов рака. А у кого-то после операции рака фактически уже нет, а диагноз ещё есть. Это разные вещи», — объясняет разницу доктор.

Желая спастись от болезни, люди готовы экспериментировать и проводить с собой самые разные опыты, только бы исцеление наступило.В связи с этим в последнее время в интернет-ресурсах можно встретить рецепт, согласно которому свежевыжатый сок овощей (а именно свёклы и моркови) помогает при лечении рака.Вот что по этому поводу думает наш эксперт.Что касается эффективности и помощи. Если речь идет об избавлении от раковых клеток, то никакой овощной сок не способен их убить. У него нет таких свойств.Если же речь идет об укреплении общего иммунитета, такие соки можно принимать в качестве дополнительного источника натуральных витаминов и минералов.Но здесь есть одно большое «но». Такие соки, как правило, содержат большое количество глюкозы и мало клетчатки. Поэтому они будут агрессивно запускать жёлчный пузырь и поджелудочную. А людям с нездоровым ЖКТ, особенно после химиотерапии, такие нагрузки ни к чему, они могут только навредить.Гораздо полезнее включать в меню целые свежие овощи и фрукты с кожурой. Благодаря высокому содержанию клетчатки, в таком виде фрукты и овощи принесут больше пользы кишечнику и организму в целом.