Дефицит железа: диагностика и профилактика

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уставший мужчина

Доктор Ксения Машкина рассказала, по каким признакам можно самостоятельно определить нехватку железа в организме и как восполнить этот дефицит с помощью питания.

От нехватки железа во всем мире страдает примерно 40% мужчин и женщин детородного возраста, но многие из них даже не догадываются об этой проблеме, не понимая, с чем связаны частые болезни, слабость и недомогание.

Какие симптомы сигналят нам о том, что запасы железа в организме на исходе? 
  • Проблемы с волосами и ногтями,
  • Усталость, повышенная утомляемость,
  • Бледная, сухая кожа,
  • Тревога, раздражительность, туман в голове,
  • Нарушение слизистых ЖКТ,
  • Извращение запаха и вкуса.
Мало просто начать принимать био-добавки железа. Важно, чтобы оно усвоилось, иначе ожидаемого эффекта не будет.

Одним из ко-факторов, которые способствуют усвоению железа, является витамин С. Необязательно принимать его в виде витамина. Насыщайте рацион продуктами, в которых он содержится: болгарский перец, черная смородина, петрушка, шпинат, киви, цедра апельсина и лимона.

Ешьте больше ферментированных продуктов. Самый доступный — квашенная капуста. Содержащаяся в ней кислота будет образовывать комплексы, которые помогут предотвратить появление  плохо усвояемой формы —  фитата железа.
Ксения Машкина
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
Теги : Ксения Машкина, дефицит железа, кофакторы железа