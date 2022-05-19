Дефицит железа: диагностика и профилактика
Доктор Ксения Машкина рассказала, по каким признакам можно самостоятельно определить нехватку железа в организме и как восполнить этот дефицит с помощью питания.
От нехватки железа во всем мире страдает примерно 40% мужчин и женщин детородного возраста, но многие из них даже не догадываются об этой проблеме, не понимая, с чем связаны частые болезни, слабость и недомогание.
Какие симптомы сигналят нам о том, что запасы железа в организме на исходе?
- Проблемы с волосами и ногтями,
- Усталость, повышенная утомляемость,
- Бледная, сухая кожа,
- Тревога, раздражительность, туман в голове,
- Нарушение слизистых ЖКТ,
- Извращение запаха и вкуса.
Одним из ко-факторов, которые способствуют усвоению железа, является витамин С. Необязательно принимать его в виде витамина. Насыщайте рацион продуктами, в которых он содержится: болгарский перец, черная смородина, петрушка, шпинат, киви, цедра апельсина и лимона.
Ешьте больше ферментированных продуктов. Самый доступный — квашенная капуста. Содержащаяся в ней кислота будет образовывать комплексы, которые помогут предотвратить появление плохо усвояемой формы — фитата железа.
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
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