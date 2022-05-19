Дефицит железа: диагностика и профилактика

Проблемы с волосами и ногтями,

Усталость, повышенная утомляемость,

Бледная, сухая кожа,

Тревога, раздражительность, туман в голове,

Нарушение слизистых ЖКТ,

Извращение запаха и вкуса.

От нехватки железа во всем мире страдает примерно 40% мужчин и женщин детородного возраста, но многие из них даже не догадываются об этой проблеме, не понимая, с чем связаны частые болезни, слабость и недомогание.Какие симптомы сигналят нам о том, что запасы железа в организме на исходе?Мало просто начать принимать био-добавки железа. Важно, чтобы оно усвоилось, иначе ожидаемого эффекта не будет.Одним из ко-факторов, которые способствуют усвоению железа, является витамин С. Необязательно принимать его в виде витамина. Насыщайте рацион продуктами, в которых он содержится: болгарский перец, черная смородина, петрушка, шпинат, киви, цедра апельсина и лимона.Ешьте больше ферментированных продуктов. Самый доступный — квашенная капуста. Содержащаяся в ней кислота будет образовывать комплексы, которые помогут предотвратить появление плохо усвояемой формы — фитата железа.