Американские девочки достигают пубертата в 6 лет
Девочки в США теперь достигают пубертатного периода уже в шестилетнем возрасте, что необычайно рано. Ученые объясняют этот феномен детским ожирением, содержанием вредных химикатов в пластике и стрессом.
Как правило, средний возраст наступления пубертатного периода у девочек составляет от 11 до 13 лет. Однако теперь в США девочки могут столкнуться с пубертатом даже в 6 лет, что особенно распространено среди афроамериканок. Этот феномен настораживает ученых. Недавно исследователи из Университета Северной Каролины, которые собирают статистику по данному вопросу, поделились свежими данными.
Они показывают, что средний возраст пубертата у американских девочек уже упал до 10 лет, а у некоторых он наступает на 4 года раньше. Никаких убедительных толкований этому пока не предложено. Однако ученые полагают, что феномен объясняется комбинацией нескольких факторов, включая рост количества случаев ожирения, активное использование химических веществ в пластиковых товарах и стресс, которые девочки испытывают ежедневно.
Эксперты предупреждают, что раннее вступление в пубертатный период крайне вредно для организма девочек и в последующие годы, когда они уже становятся женщинами. В частности, вырастает риск самых разных видов опухолей, а также психических расстройств, включая депрессию и тревожные состояния. По мнению авторов исследования, средний возраст пубертата девочек сегодня падает по всему земному шару, и косвенно это также связано с продолжающейся коронавирусной пандемией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Северной Каролины
Здоровье
исследовательский университет штата в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США
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