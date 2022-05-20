Сгустки крови: привычка, которая «повышает риск образования тромбов»

«Курение повышает риск образования нежелательных тромбов и повышает вероятность слипания тромбоцитов. Курение также повреждает слизистую оболочку кровеносных сосудов, что может привести к образованию тромбов».

«Если вы перенесли операцию или находились на постельном режиме по другим причинам, постарайтесь начать двигаться как можно скорее».

«Это может включать в себя ношение чулок, которые улучшают кровоток, или прием лекарств, снижающих риск образования тромбов», — сообщает NHS.