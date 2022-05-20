Сгустки крови: привычка, которая «повышает риск образования тромбов»
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) говорит: «Многие факторы могут привести к чрезмерному свертыванию крови, что приводит к ограничению или блокировке кровотока». Это объясняет, что сгустки крови могут вызвать сердечный приступ, инсульт, повреждение органов тела или даже смерть.
«Курение повышает риск образования нежелательных тромбов и повышает вероятность слипания тромбоцитов. Курение также повреждает слизистую оболочку кровеносных сосудов, что может привести к образованию тромбов».
Отказ от сидения на месте в течение длительного периода времени или малоподвижного образа жизни также может помочь снизить риск.
«Если вы перенесли операцию или находились на постельном режиме по другим причинам, постарайтесь начать двигаться как можно скорее».
Факторы риска также включают в себя то, что вы находитесь в больнице или недавно выписались из больницы, особенно если вы не можете много двигаться после операции. Если вы подвергаетесь высокому риску образования тромбов после пребывания в больнице, следуйте советам лечащей бригады по предотвращению образования тромбов.
«Это может включать в себя ношение чулок, которые улучшают кровоток, или прием лекарств, снижающих риск образования тромбов», — сообщает NHS.
Другие факторы риска включают избыточный вес или использование комбинированных гормональных контрацептивов.
Если вы беременны или только что родили ребенка, ваш риск также выше. Точно так же, если у вас есть воспалительное состояние, такое как болезнь Крона или ревматоидный артрит, это может увеличить риск образования тромбов.
Возраст старше 60 лет увеличивает риск тромбоза глубоких вен, хотя он может возникнуть в любом возрасте.
Если вы находитесь в группе повышенного риска, вам не следует употреблять много алкоголя, так как это может привести к обезвоживанию организма и повышению склонности к образованию тромбов.
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Американская кардиологическая ассоциация (AHA)
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