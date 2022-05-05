Сгусток крови: «не сидите на месте» слишком долго, чтобы предотвратить тромбоз глубоких вен

«Если вы какое-то время сидите, не скрещивайте ноги, это может блокировать кровоток. Если вы путешествуете на автомобиле на большое расстояние, останавливайтесь каждый час или около того и прогуливайтесь», - говорят в Клинике Майо.

«Попробуйте поднять и опустить пятки, удерживая пальцы ног на полу, затем поднимите пальцы ног, удерживая пятки на полу».