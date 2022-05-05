Сгусток крови: «не сидите на месте» слишком долго, чтобы предотвратить тромбоз глубоких вен
Тромбы представляют собой гелеобразные сгустки крови. Сгусток крови или тромб может перемещаться по кровотоку, пока не застрянет в узком проходе, и иногда может быть опасным для жизни, если его не лечить быстро.
Тромбоз— это заболевание, которое возникает при образовании обычно в ноге. Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск образования тромбов, и определенные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить их, если это так.
Если вы перенесли операцию или находились на постельном режиме по другим причинам, постарайтесь начать двигаться как можно скорее.
«Если вы какое-то время сидите, не скрещивайте ноги, это может блокировать кровоток. Если вы путешествуете на автомобиле на большое расстояние, останавливайтесь каждый час или около того и прогуливайтесь», - говорят в Клинике Майо.
Если вы находитесь в самолете, время от времени вставайте или ходите, а если вы не можете этого сделать, тренируйте голени.
«Попробуйте поднять и опустить пятки, удерживая пальцы ног на полу, затем поднимите пальцы ног, удерживая пятки на полу».
Организация добавляет, что если у вас появятся признаки или симптомы ТГВ, обратитесь к врачу. Люди могут естественным образом растворять сгустки крови после заживления внутренней травмы. Когда сгустки не растворяются естественным образом, они ограничивают нормальный приток крови к сердцу, превращаясь в серьезное заболевание.
Организация добавляет, что если у вас появятся признаки или симптомы ТГВ, обратитесь к врачу.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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