Врач Давыдов назвал самый опасный для жизни вид травм
Врач Петр Давыдов сообщил в интервью, что летом вероятность пострадать от наиболее опасной для жизни травмы возрастает.
Врач Давыдов поделился профессиональным мнением о том, какие травмы являются особенно опасными. Медик посоветовал россиянам проявлять осторожность и беречь голову.
Травма головы, заметил медик, является одной из самых опасных для здоровья и жизни из-за своих последствий.
«Наиболее опасны травмы головы, они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений – например, тяжелой черепно-мозговой травмы», - высказался Петр Давыдов.
Травмы головы считаются тяжелыми и опасными, если их последствием становится образование внутричерепной гематомы. Человеческий организм обладает ресурсами, чтобы избавиться от нее, подвергнув растворению. Но так происходит не всегда. Если гематома не растворяется, сохраняется, она может влиять на ухудшение неврологического здоровья, возникновение энцефалопатии и судорожных припадков.
Что касается сотрясения мозга при травме, его опасность определяется силой удара, а также тем, какая часть мозга оказалась травмирована.
Симптомы сотрясения мозга следующие.
- Нарушается координация движений.
- Ухудшается память, возникает амнезия.
- Возникают речевые нарушения.
- Ощущается головокружение, звон в ушах, тошнота.
- Нарушается мышление.
Петр Давыдов
Здоровье
заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова
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