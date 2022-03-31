Насколько опасно для здоровья получить пощечину или удар по голове

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мужчина держится за голову

Пощечина кажется чем-то менее опасным, чем, например, более серьезный удар кулаком, но ученые констатируют, что даже она может повлечь опасные для здоровья последствия.

Прошедшая на днях церемония вручения кинонаград «Оскар» привлекла к себе особое внимание из-за пощечины, которую актер Уилл Смит дал комику, пошутившему над облысевшей головой его бывшей жены.

Насколько опасно для здоровья получить пощечину?

Ученые объясняют, что ее негативный эффект определяется силой удара и местом, по которому приходится шлепок.
  • Например, при попадании в ухо высвобождающееся давление воздуха может повредить барабанную перепонку и среднее ухо – в такой ситуации возможно даже необратимое повреждение слуха.
  • Попадание в глаз может привести к травмам сетчатки и глазного яблока с кровотечением.
  • Очень сильный удар может привести к перелому носа или челюсти (хотя чаще такие повреждения связывают с ударами кулаком).
  • Среди других возможных последствий: сотрясение, повреждение зубов, а также травма шейного отдела позвоночника, возможная из-за резкого вращательного движения головы, происходящего в результате пощечины.
Удары по голове. То, насколько опасными могут быть удары по голове, тоже изучалось учеными. Исследования, проводившиеся среди спортсменов, показали, что повторяющиеся удары по голове способны вести к изменениям структуры мозга и негативно влиять на когнитивные функции.

«Если один случайный удар по голове может не вызывать сотрясения мозга, то последовательные удары увеличивают повреждение головного мозга, последствия которого могут быть аналогичны сотрясению мозга», - утверждают исследователи.

О каких последствиях идет речь.
  • Состояния дезориентации, спутанности сознания.
  • Трудности с концентрацией внимания.
  • Повышенная раздражительность.
  • Тревожные состояния.
  • Измененный сон.
В зоне особого риска дети. Шлепки или удары по голове всегда опасны, но дети в их случае особенно уязвимы. Результатом полученной пощечины у них может стать повреждение уха и слуха, травма позвоночника. Кроме того, это оказывает травмирующее влияние на неокрепшую психику.

Что важно. Самое опасное в ударах по голове – это «невидимые» последствия, которые могут возникать даже без очевидных следов травм. Поэтому, получив такой удар, нужно обязательно обратиться к врачу и проконсультироваться о необходимости дальнейшей проверки.

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