Насколько опасно для здоровья получить пощечину или удар по голове

Например, при попадании в ухо высвобождающееся давление воздуха может повредить барабанную перепонку и среднее ухо – в такой ситуации возможно даже необратимое повреждение слуха.

Попадание в глаз может привести к травмам сетчатки и глазного яблока с кровотечением.

Очень сильный удар может привести к перелому носа или челюсти (хотя чаще такие повреждения связывают с ударами кулаком).

Среди других возможных последствий: сотрясение, повреждение зубов, а также травма шейного отдела позвоночника, возможная из-за резкого вращательного движения головы, происходящего в результате пощечины.

«Если один случайный удар по голове может не вызывать сотрясения мозга, то последовательные удары увеличивают повреждение головного мозга, последствия которого могут быть аналогичны сотрясению мозга», - утверждают исследователи.

Состояния дезориентации, спутанности сознания.

Трудности с концентрацией внимания.

Повышенная раздражительность.

Тревожные состояния.

Измененный сон.