Насколько опасно для здоровья получить пощечину или удар по голове
Пощечина кажется чем-то менее опасным, чем, например, более серьезный удар кулаком, но ученые констатируют, что даже она может повлечь опасные для здоровья последствия.
Прошедшая на днях церемония вручения кинонаград «Оскар» привлекла к себе особое внимание из-за пощечины, которую актер Уилл Смит дал комику, пошутившему над облысевшей головой его бывшей жены.
Насколько опасно для здоровья получить пощечину?
Ученые объясняют, что ее негативный эффект определяется силой удара и местом, по которому приходится шлепок.
- Например, при попадании в ухо высвобождающееся давление воздуха может повредить барабанную перепонку и среднее ухо – в такой ситуации возможно даже необратимое повреждение слуха.
- Попадание в глаз может привести к травмам сетчатки и глазного яблока с кровотечением.
- Очень сильный удар может привести к перелому носа или челюсти (хотя чаще такие повреждения связывают с ударами кулаком).
- Среди других возможных последствий: сотрясение, повреждение зубов, а также травма шейного отдела позвоночника, возможная из-за резкого вращательного движения головы, происходящего в результате пощечины.
«Если один случайный удар по голове может не вызывать сотрясения мозга, то последовательные удары увеличивают повреждение головного мозга, последствия которого могут быть аналогичны сотрясению мозга», - утверждают исследователи.
О каких последствиях идет речь.
- Состояния дезориентации, спутанности сознания.
- Трудности с концентрацией внимания.
- Повышенная раздражительность.
- Тревожные состояния.
- Измененный сон.
Что важно. Самое опасное в ударах по голове – это «невидимые» последствия, которые могут возникать даже без очевидных следов травм. Поэтому, получив такой удар, нужно обязательно обратиться к врачу и проконсультироваться о необходимости дальнейшей проверки.
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