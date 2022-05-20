Врач Мясников: гастритом можно заразиться через поцелуи

«В табачном дыме около 700 различных вредных компонентов, включая канцерогенные. Курение может привести не только к гастриту, но и к раку желудка», – заявил доктор Мясников.

«Бактерии, вызывающие гастрит, переходят от человека к человеку – через руки, поцелуи, еду. Профилактика гастрита – это прежде всего соблюдение гигиены», – подчеркнул эксперт.

«чем легче переваривание, тем меньше риск возникновения гастрита».