Врач Мясников: гастритом можно заразиться через поцелуи
Известный российский медик рассказал об особенностях гастрита и предупредил, что этим воспалительным заболеванием слизистой оболочки желудка можно заразиться через поцелуи.
Врач Александр Мясников затронул тему гастрита – одного из самых распространенных недугов среди современных людей. Гастрит характеризуется воспалением в желудке и при обострении может проявляться очень болезненными симптомами. Медик заметил, что склонность к заболеванию может ощутимо возрастать, если человек курит.
«В табачном дыме около 700 различных вредных компонентов, включая канцерогенные. Курение может привести не только к гастриту, но и к раку желудка», – заявил доктор Мясников.
Также врач проинформировал, что гастритом возможно заразиться, поскольку развитие данной патологии является следствием инфекционного процесса, результатом бактериального заражения.
«Бактерии, вызывающие гастрит, переходят от человека к человеку – через руки, поцелуи, еду. Профилактика гастрита – это прежде всего соблюдение гигиены», – подчеркнул эксперт.
Мясников добавил, что хорошая работа пищеварения определенным образом защищает от заболевания гастритом –
«чем легче переваривание, тем меньше риск возникновения гастрита».
Для профилактики болезни перед приемом пищи полезно выпивать стакан теплой воды – это активизирует пищеварительные процессы.
Дополнительно Мясников посоветовал не иметь привычки употреблять натощак еду или напитки с высоким содержанием кислот – овощи, фрукты, соки из них. Это создает излишне агрессивно кислую среду в желудке, повышающую уязвимость его слизистой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать утренняя сонливость.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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