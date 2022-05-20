Врач: утренняя сонливость может быть признаком опасных проблем со здоровьем

«Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга», - предупредил ученый.

«Предиабет, нарушение чувствительности к инсулину проявляются на ранних стадиях слабостью и повышенной сонливостью», - уточнил эксперт в комментарии порталу URA.RU.