Врач: утренняя сонливость может быть признаком опасных проблем со здоровьем
Ученый и медик Сергей Токарев объяснил, какие нарушения могут срываться за утренней сонливостью, если она оказывается не разовым, а повторяющимся состоянием.
Утренняя сонливость – закономерное явление при недостатке сна, и в большинстве случаев нормализовать свое самочувствие можно, следуя известным правилам гигиены сна. Одним из главных условий для быстрого засыпания и качественного ночного сна является привычка укладываться в постель вечером и просыпаться утром в одно и то же время (например, человек ежедневно ложится спать в 23.00 и просыпается около 7.00).
В то же время состояние утренней сонливости, вялости, слабости может быть признаком опасных проблем со здоровьем. В интервью доктора медицинских наук Сергея Токарева были озвучены патологии, вызывающие по турам упадок сил и нехватку энергии вместо нужной бодрости.
«Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга», - предупредил ученый.
Токарев посоветовал обращаться к врачу, если ощущение утренней сонливости начинает повторяться. Эксперт заметил, что в этом случае человек может узнать о плохом состоянии щитовидной железы или о том, что ему грозить развитие сахарного диабета.
«Предиабет, нарушение чувствительности к инсулину проявляются на ранних стадиях слабостью и повышенной сонливостью», - уточнил эксперт в комментарии порталу URA.RU.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасной для здоровья является привычка задерживать стул.
Сергей Токарев
Здоровье
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук
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