Болезнь Альцгеймера: признаки при мочеиспускании

«Женщины также подвержены особому риску недержания мочи, называемого недержанием мочи при напряжении, часто вызванного беременностью и родами.

«Это когда кашель, чихание или смех вызывают небольшую утечку мочи».

Одним из таких симптомов являетсяНедержание мочи описывается какОдной из наиболее распространенных форм недержания мочи является гиперактивный мочевой пузырь, описывая его как «особенно распространенный у людей с деменцией».обычно вызывает чувство внезапной и сильной потребности в мочеиспускании и частое мочеиспускание.Агентство по борьбе с болезнью Альцгеймера добавляет:Хотя недержание может быть признаком слабоумия, это не всегда так.• Инфекцию мочевыводящих путей• Запор• Проблемы с предстательной железой• Побочные эффекты лекарств• Другие проблемы с кишечникомРанее Медикфорум писал о пользе клюквы.