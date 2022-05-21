Болезнь Альцгеймера: признаки при мочеиспускании
Из-за распространенности и вреда деменции, которая она наносит, ученые усердно работают, чтобы попытаться определить новые методы лечения, а также ранние признаки того, что это состояние укореняется. К ним относятся симптомы, проявляющиеся при посещении туалета.
Одним из таких симптомов является недержание мочи.
Недержание мочи описывается как «небольшое случайное подтекание мочи, продолжающееся подтекание после мочеиспускания или полную потерю контроля над мочевым пузырем».
Одной из наиболее распространенных форм недержания мочи является гиперактивный мочевой пузырь, описывая его как «особенно распространенный у людей с деменцией».
Гиперактивный мочевой пузырь обычно вызывает чувство внезапной и сильной потребности в мочеиспускании и частое мочеиспускание.
Агентство по борьбе с болезнью Альцгеймера добавляет:
«Женщины также подвержены особому риску недержания мочи, называемого недержанием мочи при напряжении, часто вызванного беременностью и родами.
«Это когда кашель, чихание или смех вызывают небольшую утечку мочи».
«Это когда кашель, чихание или смех вызывают небольшую утечку мочи».
Хотя недержание может быть признаком слабоумия, это не всегда так.
Другие причины включают:
• Инфекцию мочевыводящих путей
• Запор
• Проблемы с предстательной железой
• Побочные эффекты лекарств
• Другие проблемы с кишечником
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Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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