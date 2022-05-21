Врач-дерматолог Перри: 4 важных способа лечения солнечных ожогов
Доктор Росс Перри, специалист по коже, рассказал о четырех «важных» шагах, которые необходимо предпринять, как только вы поймете, что обгорели на солнце.
«Солнце в мае такое же сильное, как и в августе, поэтому вы должны относиться к нему соответственно», — начал доктор. «Людей часто можно обмануть более прохладным ветром, но ультрафиолетовые лучи столь же сильны и с такой же вероятностью могут вызвать солнечные ожоги и повреждения от солнца».
Доктор Перри сказал, что «самое важное, что нужно сделать, когда вы поняли, что получаете ожоги, — это «немедленно уйти с солнца».
Успокаивающий лосьон необходимо наносить на поврежденную кожу «каждые два часа» после ожога.
Доктор Перри добавил:
«Также важно лечить солнечный ожог холодной фланелью через несколько часов после ожога. По прошествии четырех-шести часов продолжайте наносить обычные увлажняющие кремы».
Если солнечный ожог жалит, доктор Перри рекомендует принимать противовоспалительные средства, такие как ибупрофен.
Четыре важных способа лечения солнечных ожогов:
- Немедленно уходите с солнца
- Наносите увлажняющие лосьоны, например, с алоэ вера
- Обработайте ожог холодной фланелью
- Принимайте ибупрофен
«Но профилактика всегда лучше, чем лечение», — подчеркнул доктор Перри. «В весенние месяцы и вообще круглый год обязательно следует использовать солнцезащитный крем».
Какой SPF мне следует использовать?
Доктор Перри рекомендует SPF50, «особенно если у вас светлая кожа».
«Идеальный сценарий — наносить солнцезащитный крем за 15 минут до выхода на яркий солнечный свет. Если вы регулярно наносите солнцезащитный крем каждые два-три часа, надеюсь, это позволит вам подвергать кожу воздействию солнца в течение всего дня».
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Росс Перри
Здоровье
Врач-дерматолог в Cosmedics.
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