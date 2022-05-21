Врач-дерматолог Перри: 4 важных способа лечения солнечных ожогов

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Врач-дерматолог Перри: 4 важных способа лечения солнечных ожогов

Доктор Росс Перри, специалист по коже, рассказал о четырех «важных» шагах, которые необходимо предпринять, как только вы поймете, что обгорели на солнце. 

«Солнце в мае такое же сильное, как и в августе, поэтому вы должны относиться к нему соответственно», — начал доктор. «Людей часто можно обмануть более прохладным ветром, но ультрафиолетовые лучи столь же сильны и с такой же вероятностью могут вызвать солнечные ожоги и повреждения от солнца». 

Доктор Перри сказал, что «самое важное, что нужно сделать, когда вы поняли, что получаете ожоги, — это «немедленно уйти с солнца».

Затем «лучше всего нанести увлажняющие лосьоны, такие как алоэ вера или другие успокаивающие лосьоны после загара».

Успокаивающий лосьон необходимо наносить на поврежденную кожу «каждые два часа» после ожога.

Доктор Перри добавил:
«Также важно лечить солнечный ожог холодной фланелью через несколько часов после ожога. По прошествии четырех-шести часов продолжайте наносить обычные увлажняющие кремы».

Если солнечный ожог жалит, доктор Перри рекомендует принимать противовоспалительные средства, такие как ибупрофен.

Четыре важных способа лечения солнечных ожогов:
  • Немедленно уходите с солнца
  • Наносите увлажняющие лосьоны, например, с алоэ вера
  • Обработайте ожог холодной фланелью
  • Принимайте ибупрофен
«Но профилактика всегда лучше, чем лечение», — подчеркнул доктор Перри. «В весенние месяцы и вообще круглый год обязательно следует использовать солнцезащитный крем».

Какой SPF мне следует использовать?

Доктор Перри рекомендует SPF50, «особенно если у вас светлая кожа».
«Идеальный сценарий — наносить солнцезащитный крем за 15 минут до выхода на яркий солнечный свет. Если вы регулярно наносите солнцезащитный крем каждые два-три часа, надеюсь, это позволит вам подвергать кожу воздействию солнца в течение всего дня».

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Росс Перри
Росс Перри
Здоровье
Врач-дерматолог в Cosmedics.
Теги : солнечные ожоги, советы врачей, уход за кожей