Врач-дерматолог Перри: 4 важных способа лечения солнечных ожогов

«Солнце в мае такое же сильное, как и в августе, поэтому вы должны относиться к нему соответственно», — начал доктор. «Людей часто можно обмануть более прохладным ветром, но ультрафиолетовые лучи столь же сильны и с такой же вероятностью могут вызвать солнечные ожоги и повреждения от солнца».





«Также важно лечить солнечный ожог холодной фланелью через несколько часов после ожога. По прошествии четырех-шести часов продолжайте наносить обычные увлажняющие кремы».

Немедленно уходите с солнца

Наносите увлажняющие лосьоны, например, с алоэ вера

Обработайте ожог холодной фланелью

Принимайте ибупрофен

«Но профилактика всегда лучше, чем лечение», — подчеркнул доктор Перри. «В весенние месяцы и вообще круглый год обязательно следует использовать солнцезащитный крем».

«Идеальный сценарий — наносить солнцезащитный крем за 15 минут до выхода на яркий солнечный свет. Если вы регулярно наносите солнцезащитный крем каждые два-три часа, надеюсь, это позволит вам подвергать кожу воздействию солнца в течение всего дня».