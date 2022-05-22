Клетки не чувствительны к инсулину: алгоритм действий

«Первым делом нужно привести в норму уровень витамина Д и тестостерона — это очень важно, так как дефицит этих гормонов играет важную роль в развитии инсулинорезистентности», — отмечает эксперт.

Инсулинорезистентность — не приговор. Достаточно пересмотреть свои пищевые привычки и компенсировать дефициты витаминов и минералов в организме.Что касается питания, если вы привыкли питаться дробно и часто, при данном диагнозе такой режим не подходит от слова совсем. Перекусы исключаем полностью! Питаться стараемся 2, максимум 3 раза в день.Соблюдение этого условия — одно из ключевых, так как любое поступление еды в организм провоцирует выброс инсулина. В норму он приходит только через 2 часа.Старайтесь, чтобы промежутки между приёмами пищи были не менее 4 часов. Со временем лучше довести этот показатель до 5-6 часов. Это позволит очень эффективно снизить инсулин и запустить процессы жиросжигания.Отказываемся от быстрых углеводов, в первую очередь это мучное и сладости. Сразу перестроиться будет сложно. Особенно отказаться от перекусов, если вы к ним привыкли. Высокий инсулин будет включать чувство голода.При первых позывах поесть старайтесь пить воду, это поможет утолять голод. Чтобы чувство сытости продолжалось как можно дольше, ешьте больше белка. Если перекус неизбежен, отдайте предпочтение семечкам или орехам.Обязательно соблюдаем режим сна и бодрствования. В этом ключе важен не только отдых и восстановление ресурсов, но и ночной продолжительный перерыв в еде — он должен составлять 12 часов.По возможности устраивайте разгрузочные дни. Разгрузочные — не значит голодные. В такие дни возможен один прием пищи (например, завтрак или обед) или просто существенно сокращайте порции.Если вы страдаете заболеваниями ЖКТ, особенно поджелудочной, вам такой режим не подойдет. Проконсультируйтесь дополнительно с доктором.Обязательно добавляем любой спорт и физическую активность. Чем выше качество мышечной ткани, тем ниже уровень инсулина.Ну и конечно найдите хорошего эндокринолога, который поможет контролировать и корректировать процесс избавления от инсулинорезистентности.