Чем опасен высокий уровень инсулина?

«Основной источник энергии для всех клеток нашего организма — это глюкоза. Чтобы она попала в клетку, необходим инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе в ответ на приём пищи», — объясняет доктор.

«Что происходит в организме? Всегда, когда есть угроза для жизни, необходимо запасать жир — ведь там энергии предостаточно, избыток инсулина в крови переводит глюкозу в жировые отложения».

Тема инсулина и инсулинорезистентности очень обширная и многослойная, поскольку инсулин влияет на многие процессы в нашем организме. Но в первую очередь именно от инсулина зависит метаболизм глюкозы и обмен веществ.Но чтобы глюкоза достигла конечной цели и «зашла» в клетку, она должна быть чувствительной к инсулину. Когда эта чувствительность исчезает (как правило, в результате частых приемов пищи и злоупотребления быстрыми углеводами, сладким), мы сталкиваемся с инсулинорезистентностью.И тогда глюкоза остаётся в крови, не попадая в клетку. В ответ на ее избыток организм запускает еще большую выработку инсулина, сверх нормы. Замкнутый круг: много глюкозы — много инсулина. А клетки тем временем испытывают нехватку энергии, мы чувствуем упадок сил и постоянное желание перекусить.Чтобы нормализовать уровень инсулина, откажитесь от частых приемов пищи и перекусов в течение дня (оптимальный вариант — 2-разовое питание) и отказ от быстрых углеводов.