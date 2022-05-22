У ребенка нет аппетита: что делать?

«Препаратов, повышающих аппетит нет, по крайней мере, для такого возраста. Есть анализы, через которые можно посмотреть функцию пищеварения, ферменты», — говорит эксперт.

Очень часто такие проблемы возникают с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. При этом ребенок нормально себя чувствует и ни на что не жалуется.К примеру, начать можно с анализов кала и мочи, которые помогут дать объективную оценку работе ЖКТ. По результатам этих анализов нужно ориентироваться дальше — есть ли необходимость сдавать кровь?Не помешает в целом изучить карту ребенка, смотреть нужно весь анамнез в комплексе.Обязательно оценить дефициты витаминов и микроэлементов, при скудном питании они, скорее всего, будут и их нужно восполнять, чтобы не допустить развития других патологий.Дневник питания вести обязательно. Он поможет проанализировать дневной калораж, время приема пищи, объём потребляемых продуктов.С анализами и дневником питания нужно обратиться на консультацию к гастроэнтерологу или эндокринологу. Выяснить причину отсутствия аппетита поможет комплексное обследование.