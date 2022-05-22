Растительное или коровье молоко: какое выбрать?

«Часто в растительное молоко добавляют лишние компоненты для улучшения вкуса и запаха: рапс, фосфаты, камедь. Из-за этого есть риск получить нежелательные побочные эффекты», — говорит эксперт.

На волне здорового образа жизни и правильного питания многие сегодня начали отказываться от обычного коровьего молока в пользу растительных аналогов. Конечно, молоком эти продукты можно назвать с натяжкой. На что нужно обращать особое внимание?Растительное молоко, в составе которого есть камедь, может вызывать запоры. Кроме того, если использовать такое молоко для приготовления других блюд, в итоге получаем переизбыток по быстрым углеводам в КБЖУ.Рапсовое масло, которое также часто можно встретить в перечне ингредиентов, состоит из эруковой кислоты и глюкозинолатов. Эти компоненты, накапливаясь в организме, становятся причиной сбоев сердечного ритма, аллергических реакций, головной боли, болезней печени. Детям до 3 лет такое молоко давать вообще нельзя.Старайтесь покупать растительное молоко, на упаковке которого указан ГОСТ стандарт СТБ 1486. В таком продукте концентрация потенциально опасных веществ минимальная.Один из самых популярных растительных аналогов молока — кокосовое. Выбирая его, будьте аккуратны, зачастую оно отличается чрезмерной жирностью.Миндальное молоко, которое многие считают самым полезным, перенасыщено жирными кислотами омега-6, они могут вызывать воспалительные процессы.Доктор отмечает, что если в целом ваш организм хорошо переносит коровье молоко, не нужно от него отказываться и искать растительные аналоги.