Коровье молоко или растительное? Польза и вред аналогов

"Указывая в названии таких растительных напитков слово «молоко», производители вводят потребителя в заблуждение, - рассказывает Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России в интервью КП. - У коровьего молока и его растительных аналогов разный состав и при проверке этих продуктов необходимо использовать различные подходы".

"Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Его не стоит называть «молоком», оно не идентично коровьему, не может заменить его на сто процентов".