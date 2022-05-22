Что может скрываться за чувством онемения разных участков тела
Онемение в определенной части тела может быть вполне безвредным явлением или же быть симптомом серьезного заболевания.
Наверняка каждый взрослый человек хоть раз испытывал чувство онемения в какой-нибудь части тела. Как правило, состояние онемения сопровождается малоприятными симптомами: например, происходит потеря чувствительности, возникают покалывания, «мурашки», другие ощущения или признаки паралича. Поражаться могут ноги, ступни, пальцы, даже лицо. Но что за этим стоит?
Онемение после пробуждения или длительного сидения. Чувство онемения ног или рук часто возникает при пробуждении утром или после длительного сидения. Причина: в определенной позе тела оказывается давление на нервные линии, что приводит к снижению кровообращения.
В большинстве случаев такой тип онемения безобиден. Однако если онемение сохраняется в течение нескольких часов, следует обратиться к врачу.
Онемение рук, ног, лица. Оно может указывать на фибромиалгию, особенно, если есть другие симптомы:
- боль в мышцах и суставах
- постоянная усталость.
Онемение в большом, указательном пальцах. Таким признаком может проявляться синдром запястного канала, при котором средний нерв руки (срединный) защемляется в области запястья из-за сужения сухожильных связок. В случае данной патологии на стороне большого пальца руки ощущается покалывание, которое иррадиирует в предплечье.
Внезапное онемение одной стороны тела. Онемение или признаки паралича, внезапно возникающие с одной стороны тела, могут быть предвестником инсульта. Пораженные области могут включать руки, ноги, лицо, даже рот.
В обстоятельствах инсульта онемение обычно нарастает в течение нескольких минут и может сопровождаться головными болями, проблемами со зрением и речью. Человеку с этими симптомами следует вызвать скорую помощь, даже если симптомы проходят самостоятельно через какое-то время.
Онемение, нарастающее в течение нескольких дней или месяцев. Подобное ощущение может быть признаком рассеянного склероза – заболевания головного и спинного мозга. Часто жертвы этой патологии испытвают онемение ног.
Также чувством онемения могут «заявлять» о себе опухоли. Как доброкачественные, так и злокачественные, новообразования могут давить на определенные нервы, что и вызывает чувство онемения или характерного покалывания.
«Всегда следует обращаться к врачу, если вы испытываете повторяющееся, постоянное или усиливающееся со временем ощущение онемения».
Основные причины онемения. Ключевым триггером является повреждение нервов, которое может быть следствием разных проблем. Вот что его может провоцировать.
- Травмы, сдавливание.
- Метаболические заболевания (например, диабет).
- Дефицит питательных веществ: особенно магния, кальция, витамина B12.
- Нарушения кровообращения.
- Инфекции.
- Алкогольная зависимость.
- Грыжи позвоночника.
- Опухоли.
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