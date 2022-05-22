Что может скрываться за чувством онемения разных участков тела

боль в мышцах и суставах

постоянная усталость.

«Всегда следует обращаться к врачу, если вы испытываете повторяющееся, постоянное или усиливающееся со временем ощущение онемения».

Травмы, сдавливание.

Метаболические заболевания (например, диабет).

Дефицит питательных веществ: особенно магния, кальция, витамина B12.

Нарушения кровообращения.

Инфекции.

Алкогольная зависимость.

Грыжи позвоночника.

Опухоли.