Врач Гончарова: какие проблемы со здоровьем могут вызывать ночную потливость

«Если в спальне совсем не жарко, однако вы все равно потеете, за этим может скрываться какое-либо заболевание», - сообщила медик в интервью

ОРВИ.

Грипп.

COVID-19.

Инфекционный мононуклеоз.

Малярия.

«Ночная потливость может также указывать на инфекционные заболевания, которые уже перешли в хроническую стадию, – например, хронический бронхит, туберкулез».