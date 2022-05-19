Врач Гончарова: какие проблемы со здоровьем могут вызывать ночную потливость
По словам врача гематолога Анастасии Гончаровой, ночная потливость может возникать как внешнее проявление разных проблем со здоровьем, включая серьезные и опасные заболевания.
«Если в спальне совсем не жарко, однако вы все равно потеете, за этим может скрываться какое-либо заболевание», - сообщила медик в интервью.
Гончарова назвала несколько проблем со здоровьем, которые часто провоцируют активное потоотделение ночью вне всякой связи с температурой того места, где спит человек.
Острые инфекции.Врач сообщила, что инфекционные недуги, при которых организм реагирует на возбудителя болезни повышением температуры, лихорадкой, – это одна из самых типичных причин ночного пота. Гончарова перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер» следующие инфекции, которым свойственна ночная потливость.
- ОРВИ.
- Грипп.
- COVID-19.
- Инфекционный мононуклеоз.
- Малярия.
«Ночная потливость может также указывать на инфекционные заболевания, которые уже перешли в хроническую стадию, – например, хронический бронхит, туберкулез».
Онкозаболевания. Гончарова проинформировала, что обычно активным выделением пота ночью характерируются злокачественные заболевания крови, лимфатической ткани. Дополнительно могут наблюдаться эпизоды лихорадки, непроизвольное снижение веса.
Гормональные нарушения. У женщин потливость по ночам может быть симптомом ПМС, а также наступления менопаузы. Также ночной пот могут вызывать проблемы с аномально выработкой гормонов при патологиях щитовидной железы, чаще всего, гипертиреоз.
Эндокринные проблемы. В их случае врачи говорят о нарушении обмена веществ и болезнях, которые ассоциируются с данной проблемой, – это, например, диабет или болезнь Иценко-Кушинга. У человека с такими патологиями тоже может возникать обильная ночная потливость.
Аутоиммунные болезни. Гончарова напомнила, что данные заболевания возникают, когда иммунная система «сходит с ума» и начинает атаковать клетки собственного организма. Почему это происходит, в точности неизвестно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляются опухоли, возникающие в сердце.
Анастасия Гончарова
Здоровье
врач-гематолог НМИЦ гематологии Минздрава РФ
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