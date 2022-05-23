Врач Андрей Демин назвал действенный способ убрать «пивной» живот
Врач подтверждает, что привычка пить пиво действительно может способствовать появлению избыточного жира на животе и абдоминального ожирения.
Врач, ученый Андрей Демин назвал в интервью действенный способ убрать «пивной» живот -= с этой целью он посоветовал минимизировать количество употребляемого алкоголя или исключить его полностью из рациона.
В том числе это касается пива. Демин заметил, что привычка пить пиво сопровождается у многих россиян нездоровыми факторами: в частности, люди употребляют вредные продукты в виде закуски, а также проводят время в малоподвижности, часто сидя перед телевизором.
«Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние», - высказался Демин.
«Пивной» живот нередко означает, что развивается висцеральное ожирение, которое характеризуется тем, что жир откладывается не подкожно, а более глубоко в области брюшины, соседствуя с внутренними органами. Такой тип жира активно продуцирует провоспалительные гормоноподобные компоненты, что повышает риск развития таких патологий, как болезни сердца, диабет второго типа, инсульт.
«Если исключить пиво из рациона, то не будет риска развития алкогольной зависимости, не будет столь высокого аппетита, и у вас будут силы для большей активности», - поделилсся советом медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает быстрее уменьшить жир на животе.
Андрей Демин
Здоровье
президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор
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