Врач Андрей Демин назвал действенный способ убрать «пивной» живот

«Пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Это очень плохое состояние», - высказался Демин.

«Если исключить пиво из рациона, то не будет риска развития алкогольной зависимости, не будет столь высокого аппетита, и у вас будут силы для большей активности», - поделилсся советом медик.