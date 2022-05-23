Можно ли избавиться от эссенциального тремора
К доктору Элли Кэннон обратилась 77-летняя пациентка, которая с детства страдает от эссенциального тремора. Всю свою жизнь она ищет способы облегчить состояние, но неврологи говорят, что никакой надежды нет.
Тремор или дрожание разных частей тела крайне негативно воздействует на качество жизни и психику. Это одна из наиболее распространённых неврологических проблем, нередко начинающихся именно в детстве. Как и прочие пожизненные расстройства, со временем тремор прогрессирует. Ещё одной его причиной может быть неврологический недуг - болезнь Паркинсона или рассеянный склероз, а также различные побочные эффекты лекарств.
Эссенциальный тремор означает, что руки, ноги, шейные мышцы, голова, лицо и даже мышцы челюсти в периоды эмоций и стресса подвергаются дрожаниям. Иногда тремор исчезает в периоды сна, или когда человек концентрируется на выполнении какой-либо задачи.
Существуют различные методы лечения, либо симптоматические, направленные на избавление от симптомов в каких-то определённых социальных ситуациях, либо регулярные, то есть ежедневные. В этом случае человек учится улучшать контроль над своими движениями, вроде удерживания в руке чашки с чаем. К лекарствам относят бета-блокаторы и средства от эпилепсии. Существуют и другие разновидности лечения вроде уколов ботокса, а также глубокой стимуляции мозга. Если вы ещё не отчаялись, попробуйте различные неврологические центры, в них вы получите альтернативное мнение по поводу своего состояния. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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