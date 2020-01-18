Гиперактивный мозг вызывает эссенциальный тремор. Что нужно знать о неврологическом расстройстве?
Эссенциальный тремор путают с болезнью Паркинсона, но это типичная ошибка. Исследователи предполагает, что вызывать тремор могут гиперактивные мозговые волны.
Мозг является жизненно важным органом тела и отвечает за почти все наши действия. Заболевания головного мозга могут вызывать проблемы с обучением, концентрацией вниманием, памятью, двигательной активностью и другими аспектами жизни. Одним из таких заболеваний головного мозга является эссенциальный тремор.
Долгое время было неясно, что именно вызывает тремор. Исследование, проведенное в Ирвингском медицинском центре Колумбийского университета и в Нью-Йорке-Пресвитериане, предполагает, что причиной этого расстройства могут быть гиперактивные мозговые волны. Успокоив эти колебания с помощью нейромодуляции, вполне возможно лечить треморы, допускают научные специалисты.
Эссенциальный тремор: что нужно знать? Данное неврологическое расстройство, которое может поражать людей в любом возрасте, но наиболее распространенно в возрасте после 40 лет. Оно влияет на движения человека и может вызывать непроизвольное и ритмичное дрожание.
«Расстройство может вызывать дрожь в любой части тела, но самая распространенная часть тела, которая поражается им, - это руки. Дрожание в руках можно увидеть даже при выполнении простых задач, таких как удерживание стакана, завязывание шнурков и т.д.», - сообщили исследователи.
По их словам, в отличие от болезни Паркинсона эссенциальный тремор не является опасным состоянием, однако, если симптомы ухудшаются, он может серьезно осложнять людям повседневную жизнь.
Признаки и симптомы основных треморов включают в себя
- проблемы с движением,
- дрожащие руки,
- проблемы с кивком и движением головы.
«Люди, которые находятся в группе повышенного риска, то есть, в возрасте старше 40 лет или имеющие генетическую склонность к неврологическим нарушениям, должны стараться снижать стресс, уменьшать потребление кофеина и придерживаться здорового рациона для предотвращения тремора», - приводится их совет в Times Now.
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