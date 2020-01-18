Гиперактивный мозг вызывает эссенциальный тремор. Что нужно знать о неврологическом расстройстве?

«Расстройство может вызывать дрожь в любой части тела, но самая распространенная часть тела, которая поражается им, - это руки. Дрожание в руках можно увидеть даже при выполнении простых задач, таких как удерживание стакана, завязывание шнурков и т.д.», - сообщили исследователи.

проблемы с движением,

дрожащие руки,

проблемы с кивком и движением головы.

«Люди, которые находятся в группе повышенного риска, то есть, в возрасте старше 40 лет или имеющие генетическую склонность к неврологическим нарушениям, должны стараться снижать стресс, уменьшать потребление кофеина и придерживаться здорового рациона для предотвращения тремора», - приводится их совет в Times Now