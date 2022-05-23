5 источников углеводов, которые помогают нормализовать артериальное давление
Включив в рацион определенные углеводы, вы повысите содержание питательных веществ в своем ежедневном меню, – это поможет организму поддерживать здоровый уровень артериального давления.
Когда у человека выявляют повышенное давление, то обычно ему рекомендуют ограничивать потребление натрия (соли). Но хотя уменьшение количества съедаемой соли является хорошей идеей, существуют и другие решения, которые помогают нормализовать артериальное давление. Достаточно вспомнить, что диета DASH, специально разработанная для оздоровления сердечно-сосудистой системы и нормализации показателей АД, предполагает активное потребление углеводных продуктов.
Такие продукты являются источником сложных углеводов, требующих достаточно длительного переваривания и замедляющих всасывание холестерина. Их регулярное потребление дает эффект профилактики холестериновых отложений в артериях и сосудах, благодаря чему нормализуется артериальное давление, предотвращаются его резкие скачки.
Вдобавок данные продукты содержат минералы кальций, магний и калий, являющиеся важнейшими питательными веществами, поддерживающими активность сердечной мышцы и укрепляющими ее здоровье.
Вот 5 источников углеводов, которые рекомендуются медиками для улучшения показателей артериального давления.
Бананы. Кардиологи советуют людям с артериальным давлением выше 120/80 увеличить потребление калия с пищей. Бананы – один из лучших поставщиков этого минерала.
Фасоль. Содержит некоторые натуральные углеводы, а также растительный белок, витамины и минералы, в том числе магний, поддерживающий здоровое кровяное давление. Растворимая и нерастворимая клетчатка, в том числе резистентный крахмал, естественным образом содержащийся в фасоли, также способствуют контролю артериального давления, недопущению его перепадов и некоторому снижению показателей АД.
Йогурт. Натуральный йогурт естественным образом содержит три полезных минерала, поддерживающих здоровое артериальное давление: кальций, магний и калий. Пробиотики, присутствующие в йогурте, могут играть отдельную роль в снижении артериального давления за счет своего положительного воздействия на кишечный микробиом.
Финики. Этот натуральный источник углеводов является хорошей альтернативой искусственным сладостям промышленного производства, а в качестве дополнительного бонуса употребление фиников помогает поддерживать здоровое кровяное давление. С ними организм получает много «сердечных» минералов – калия и магния.
Овес. Многие специалисты называют неизмельченный овес лучшим вариантом зерна для поддержания здорового кровяного давления. Цельный овес богат особым типом клетчатки: он содержит пищевые волокна, называемые бета-глюканами. Их употребление в пищу ассоциируется с более низким систолическим и диастолическим артериальным давлением – это является следствием того, как бета-глюканы стимулируют микробиоту кишечника.
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