Запойный просмотр ТВ грозит болезнями сердца
Если бы человечество смогло уменьшить время просмотра телевизора до менее часа в сутки, то это предотвратило бы каждую десятую болезнь сердца. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга.
Откажитесь от запойного просмотра телевизора, если вы хотите защитить себя от сердечно-сосудистых заболеваний, как показывает исследование. Идеально, если время у телевизора ограничивается сроком не менее одного часа в сутки. Наблюдения показали, что если взрослые люди тратили на любимый ящик больше времени, то они на 16% чаще сталкивались с инфарктами, инсультами и тому подобными нарушениями.
Расчеты показали, что каждую десятую болезнь сердца можно было бы предотвратить за счёт меньшего просмотра телевизора. Но если человек не может отказаться от этой привычки, то ему требуется хотя бы почаще вставать с дивана или кресла и двигаться, не отрываясь от телевизора. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек и не употреблять разного рода закуски при просмотре любимых передач и сериалов вроде чипсов и шоколада. Это также негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Авторы исследования полагают, что все эти меры могут значительно улучшить управление рисками для нашего сердца и сосудов. Особенно это касается болезни коронарных артерий и стенокардии, а также одышки. Наличие этих патологий, в свою очередь, увеличивает риск инфарктов и инсультов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Гонконга
Здоровье
старейшее высшее учебное заведение Гонконга, основанное в 1911 году в период зависимости Гонконга от Великобритании. Язык обучения — английский
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