От мигрени избавит местная анестезия
Сотни тысяч россиян мучаются от мигрени и не могут подобрать достаточно эффективное лекарство. Вполне возможно, что им на помощь придёт местная анестезия.
Учёные из Университета Филадельфии разработали метод лечения мигрени за счёт использования местной анестезии в виде лидокаина, который обычно применяют в стоматологии. Исследователи надеются, что это разорвёт замкнутый цикл боли, в котором находятся жертвы мигрени. Методику уже испытали на группе добровольцев, и она сократила количество дней с головными болями с 27 в месяц на момент начала исследования до 23. Авторы исследования настаивают, что их метод можно использовать у целого ряда пациентов, но пока доказательства являются ограниченными.
В настоящее время никаких одинаково эффективных для всех средств лечения мигрени нет, и каждому больному подбирают что-то индивидуальное. У целого ряда несчастных эти головные боли сохраняются несмотря на самое агрессивное лечение. И вот учёные исследовали информацию по 609 пациентам, которые наряду с прочими средствами лечения мигрени получали инъекции лидокаина. Оказалось, что у них их уровень боли по десятибалльной шкале составлял всего единицу после уколов, хотя на момент госпитализации он достигал семёрки.
За участниками исследования наблюдали в течение двух месяцев после выписки. Среднестатический уровень боли в этот период у них составил 5,5 балла. Кроме того, количество дней с головными болями снизилось с 27 в месяц до 23. Однако необходимо провести более масштабные исследования для того, чтобы хорошенько разобраться с тем, как именно местная анестезии за счёт лидокаина снижает интенсивность мигреней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания)
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