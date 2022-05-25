4 других причины, лишающих вкуса
Принято считать, что лишь один коронавирус отнимает у человека обоняние и осязание. На самом деле есть и другие причины, которые могут лишить нас ощущения вкуса.
Нарушение вкуса в медицине называют дисгевзией. Многие вещи могут вызвать эту патологию, в том числе инфекции, некоторые лекарства и дефицит витаминов.
Паксловид — препарат, рекомендованный людям для снижения риска тяжелого течения COVID. Считается, что он сокращает вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 на 90%, если принимать его в течение первых нескольких дней после заражения. Только 6% людей, получающих паксловид, сообщают о горьком или кислом вкусе, который появляется после приема препарата.
Не только паксловид, но и несколько прочих лекарств, в том числе антибиотики и средства для лечения болезни Паркинсона, эпилепсии и ВИЧ, связаны с дисгевзией. Сами препараты могут иметь горький вкус, который остается во рту. Лекарства также способны стимулировать вкусовые рецепторы, которые воспринимают горький, кислый или металлический привкус, чего мы обычно не ощущаем при приеме пищи.
Как и COVID, другие бактериальные, вирусные или грибковые инфекции десен, полости рта или горла могут привести к отекам. А вызванный этими проблемами отек способен уменьшить приток крови к вкусовым рецепторам, что изменит чувство вкуса.
Определенные травмы нервов или тканей головного мозга также могут вызвать потерю вкуса. Повреждения нервов и мозговых путей, контролирующих восприятие вкуса, также порой приводят к потере вкуса. Наконец, это может быть связано с истончением миелинового слоя, который служит для изоляции сигнальных путей вкуса. В редких случаях дисгевзия бывает вызвана опухолью головного мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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