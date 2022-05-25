Паксловид признали неидеальным при лечении COVID-19
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что пациенты с коронавирусом, получающие лечение препаратом паксловид, могут столкнуться с рецидивом своих симптомов. Отметим, что это лекарство активно продвигается президентом Джозефом Байденом.
Если Дональд Трамп активно поддерживал препарат для лечения малярии гидроксихлорохин в деле борьбы с коронавирусом и даже утверждал, что сам прошёл через его использование, тут Джозеф Байден имеет другого фармацевтического фаворита - это препарат паксловид. Клинические исследования действительно показывают, что он сокращает вероятность госпитализации или смертности от коронавирусной инфекции на 90%, если начать принимать его в течение первых дней со дня появления симптомов. Однако теперь установлено, что эта защита не является длительной.
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что реципиенты этого препарата, произведённого компанией Pfizer, могут столкнуться с возвращением симптомов после завершения курса лечения. Агентство издало подобное предупреждение во вторник. Оно сообщает о имеющихся сведениях о том, что получатели этого препарата действительно страдали от рецидива симптомов после завершения лечения, хотя некоторые из них считались полностью поправившимися. В настоящий момент паксловид признается наиболее эффективным препаратам против вируса, это абсолютный фаворит Белого дома.
При этом в сообщении CDC подчеркивается, что данное лекарство остаётся в числе рекомендованных на ранней стадии при умеренной и средней форме COVID-19. Выдавать его следует только пациентам, которые входят в группы риска, то есть могут столкнуться с вероятностью развития тяжелой формы болезни. Кроме того, небольшое по времени возвращение симптомов может быть частью естественной истории самого вируса, вызывающего ковид у некоторых людей, это не зависит от использования паксловида или статуса вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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