Изменяется ли давление от погоды
Есть люди, которые убеждены в том, что в плохую погоду у них обязательно повышается артериальное давление. Доктор Зандан Доржиев рассказал, как связан климат с этим важным показателем здоровья сердечно-сосудистой системы.
Должен сказать, что само понятие метеозависимость, которое хорошо знакомо многим людям, официально медицинским сообществом не признается и в список болезней МКБ, принятый Всемирной организацией здравоохранения, этот симптомокомплекс не входит. Часть научных исследований подтверждала существование данной зависимости, другие работы не находили вообще никакой корреляции между погодой и изменениями самочувствия. Но значительное количество врачей в самых разных странах мира метеозависимость признает. Считается, что метеозависимые люди более остро реагируют на изменения погоды из-за уже имеющихся в их организме патологий, мешающих эти самые изменения воспринимать нормально и быстро к ним адаптироваться. Речь о воздействии на симпатическую нервную систему, то есть саморегулирующиеся процессы. Она реагирует избыточно, что может проявляться, в том числе, изменениями артериального давления.
Часто вместе с погодой меняется и атмосферное давление. Если у человека уже имеются патологии сердечно-сосудистого генеза, вероятность развития метеочувствительности вырастает. Не стоит считать, что эти перепады в погоде опасны только для гипертоников, то есть грозят скачками давления вверх. Гипотоники могут столкнуться со снижением АД, если атмосферное давление снижается. При его повышении может увеличиваться артериальное давление у гипертоников.
Любые серьезные изменения АД - повод для экстренных действий. Если вы метеочувствительны и страдаете гипертонией, то препараты для снижения давления можно принимать с правильно подобранными успокоительными средствами. В случае отсутствия эффекта и при опасно высоких показателях давления обращайтесь к врачу. В этом плане "ждать хорошей погоды" ни в коем случае нельзя, это очень опасно. Добавлю, что метеочувствительным людям особо следует вести правильный образ жизни. Откажитесь от курения и избыточного алкоголя, снижайте уровень стресса и чаще двигайтесь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Зандан Доржиев
Здоровье
штатный врач-терапевт городской поликлиники №3 Магадана
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