Менопауза усиливает боли в челюсти
Исследование показало, что челюстная боль может стать более интенсивной во время менопаузы. Уровень боли тесно связан с показателями эстрогена.
Учёные из Клиники Майо обнаружили связь между половыми гормонами (особенно эстрогеном) и восприятием боли. Обычно в нашем сознании менопауза связана с приливами, нарушениями сна и повышенной раздражительностью. Тем удивительнее узнать, что потеря эстрогена, наблюдаемая во время менопаузы, может воздействовать на восприятие женщинами боли, особенно челюстной. Исследователи установили, что боль в челюсти, которая является второй по степени распространённости мышечно-скелетной болью после болевых ощущений в спине, усиливается при наступлении климакса.
Речь идёт о височно-нижнечелюстных расстройствах, представляющих собой группу из более чем 30 патологий, вызывающих боли и дисфункции мышц челюсти и суставов. Эти проблемы и связанные с ними боли мучают очень многих людей. По оценкам Американского национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований, только в США почти 5% взрослого населения или 12 млн человек испытывают боли в области височно-нижнечелюстного сустава. Женщины сталкиваются с ними в два раза чаще мужчин, и ученые давно полагали, что к этому приводят гормоны.
Авторы исследования обнаружили, что в позднем переходном периоде менопаузы интенсивность подобных болей у женщин действительно вырастает. И некоторые классические симптомы менопаузы вроде приливов в большей степени коррелируют с болями в области челюсти. С возрастом оба этих фактора становились менее заметными. Результаты исследования уникальны тем, что впервые показывают связь симптомов челюстных болей с проявлениями менопаузы и с тем, что их интенсивность бывает разной в зависимости от стадий климакса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиника Майо
Здоровье
некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира
Оставить комментарий