Трудности с глотанием могут быть ранним признаком рака у людей с изжогой
Страдающие изжогой люди, которые испытывают трудности с глотанием, должны обратиться к врачу и сообщить о возникшей проблеме – она может оказаться признаком рака пищевода.
Постоянная изжога называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), при которой мышцы, контролирующие доступ к желудку, повреждаются или ослабевают, в результате чего желудочная кислота забрасывается обратно в горло. Люди с данным нарушением подвергаются более высокому риску заполучить рак пищевода, поскольку его слизистая постоянно подвергается раздражающему и травмирующему действию желудочной кислоты, – и потому им рекомендуется особенно пристально следить за своим состоянием. В их случае важно осознавать, не ухудшается ли рефлюкс, а также замечать, что, помимо изжоги, возникают другие неблагоприятные симптомы.
В частности, тем, кто имеет ГЭРБ, следует консультироваться с врачом, если возникают проблемы с глотанием слюны, воды, других жидкостей.
По данным Клиники Майо, трудности с глотанием могут быть ранним признаком рака пищевода у людей с изжогой. Злокачественное заболевание пищевода возникает, когда поврежденные клетки размножаются в этом органе, превращаясь в опухоль. Рост образования и вызывает затруднения с глотанием.
Также при возникновении рака пищевода могут наблюдаться другие признаки.
- Боль в груди.
- Ощущение давление или жжения в груди.
- Ухудшение пищеварения.
- Более тяжелое проявление изжоги.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
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