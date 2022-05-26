Трудности с глотанием могут быть ранним признаком рака у людей с изжогой

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боль в груди

Страдающие изжогой люди, которые испытывают трудности с глотанием, должны обратиться к врачу и сообщить о возникшей проблеме – она может оказаться признаком рака пищевода.

Постоянная изжога называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), при которой мышцы, контролирующие доступ к желудку, повреждаются или ослабевают, в результате чего желудочная кислота забрасывается обратно в горло. Люди с данным нарушением подвергаются более высокому риску заполучить рак пищевода, поскольку его слизистая постоянно подвергается раздражающему и травмирующему действию желудочной кислоты, – и потому им рекомендуется особенно пристально следить за своим состоянием. В их случае важно осознавать, не ухудшается ли рефлюкс, а также замечать, что, помимо изжоги, возникают другие неблагоприятные симптомы.

В частности, тем, кто имеет ГЭРБ, следует консультироваться с врачом, если возникают проблемы с глотанием слюны, воды, других жидкостей.

По данным Клиники Майо, трудности с глотанием могут быть ранним признаком рака пищевода у людей с изжогой. Злокачественное заболевание пищевода возникает, когда поврежденные клетки размножаются в этом органе, превращаясь в опухоль. Рост образования и вызывает затруднения с глотанием.

Также при возникновении рака пищевода могут наблюдаться другие признаки.
  • Боль в груди.
  • Ощущение давление или жжения в груди.
  • Ухудшение пищеварения.
  • Более тяжелое проявление изжоги.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на больную щитовидную железу.

Клиника Майо (Mayo Clinic)

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Теги : рак пищевода, симптомы рака, глотание