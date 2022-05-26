Признаки, которые указывают на больную щитовидную железу: объясняет врач-эндокринолог

«Есть гиперфункция щитовидной железы, есть гипофункция щитовидной железы – симптоматика будет разная», - заметила Лазуренко.

Общее негативное состояние.

Слабость, разбитость.

Снижение работоспособности, проблемы с концентрацией.

Быстро возникающее утомление.

Повышение веса.

Склонность к запорам.

Выпадение волос, в том числе на бровях.

Снижение веса.

Тремор конечностей.

Нарушение настроение, подверженность депрессивным состояниям.

Нарушение когнитивных функций.

«Аутоиммунному тиреоидиту свойствен синдромокомплекс, при котором повреждается не только щитовидная железа, но и кишечник – человек начинается жаловаться на неусвояемость каких-то продуктов либо возникают неспецифические ферментативные реакции на продукты».