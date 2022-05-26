Признаки, которые указывают на больную щитовидную железу: объясняет врач-эндокринолог
В некоторых случаях сама иммунная система организма начинает по ошибке атаковать щитовидную железу, вызывая патологию, рассказала врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.
Медик сообщила в интервью, как именно может болеть щитовидная железа, и какие признаки указывают на нездоровое состояние органа.
«Есть гиперфункция щитовидной железы, есть гипофункция щитовидной железы – симптоматика будет разная», - заметила Лазуренко.
Эндокринолог уточнила: гипофункция (гипотиреоз) имеет место, если больная щитовидная железа снижает синтез йодосодержащих гормонов. Признаки данной проблемы следующие.
- Общее негативное состояние.
- Слабость, разбитость.
- Снижение работоспособности, проблемы с концентрацией.
- Быстро возникающее утомление.
- Повышение веса.
- Склонность к запорам.
- Выпадение волос, в том числе на бровях.
- Снижение веса.
- Тремор конечностей.
- Нарушение настроение, подверженность депрессивным состояниям.
- Нарушение когнитивных функций.
«Аутоиммунному тиреоидиту свойствен синдромокомплекс, при котором повреждается не только щитовидная железа, но и кишечник – человек начинается жаловаться на неусвояемость каких-то продуктов либо возникают неспецифические ферментативные реакции на продукты».
Лазуренко напомнила, что обнаружить больную щитовидную железу позволяет анализ крови или УЗИ-диагностика органа.
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Наталья Лазуренко
Здоровье
врач-диетолог, эндокринолог
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