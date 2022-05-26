Признаки, которые указывают на больную щитовидную железу: объясняет врач-эндокринолог

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болезни щитовидной железы

В некоторых случаях сама иммунная система организма начинает по ошибке атаковать щитовидную железу, вызывая патологию, рассказала врач-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Медик сообщила в интервью, как именно может болеть щитовидная железа, и какие признаки указывают на нездоровое состояние органа.

«Есть гиперфункция щитовидной железы, есть гипофункция щитовидной железы – симптоматика будет разная», - заметила Лазуренко.

Эндокринолог уточнила: гипофункция (гипотиреоз) имеет место, если больная щитовидная железа снижает синтез йодосодержащих гормонов. Признаки данной проблемы следующие.
  • Общее негативное состояние.
  • Слабость, разбитость.
  • Снижение работоспособности, проблемы с концентрацией.
  • Быстро возникающее утомление.
  • Повышение веса.
  • Склонность к запорам.
  • Выпадение волос, в том числе на бровях.
Гиперфункция (гипертиреоз) означает избыточную деятельность щитовидки по выработке гормонов, чей высокий уровень ведет к интоксикации организма. Лазуренко перечислила признаки сбоя.
  • Снижение веса.
  • Тремор конечностей.
  • Нарушение настроение, подверженность депрессивным состояниям.
  • Нарушение когнитивных функций.
Аутоиммунный тиреоидит. Врач-эндокринолог пояснила, что данное заболевание щитовидной железы возникает вследствие разрушительного воздействия собственной иммунной системы организма. Медик заметила, что при этом состоянии могут возникать пищеварительные расстройства.

«Аутоиммунному тиреоидиту свойствен синдромокомплекс, при котором повреждается не только щитовидная железа, но и кишечник – человек начинается жаловаться на неусвояемость каких-то продуктов либо возникают неспецифические ферментативные реакции на продукты».

Лазуренко напомнила, что обнаружить больную щитовидную железу позволяет анализ крови или УЗИ-диагностика  органа.

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Наталья Лазуренко
Наталья Лазуренко
Здоровье
врач-диетолог, эндокринолог
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