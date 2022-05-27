«Изредка изжога не страшна – например, если вы переели жирного, острого. Другое дело, если жжет стабильно ежедневно или раз в неделю, либо дискомфорт проявляется после употребления обычных помидоров», - уточнил медик.

Врач-онколог Иван Карасев объяснил, что во время приема пищи после того, как еда попадает в желудок, происходит закрытие клапана, расположенного в конце пищевода. Когда у человека возникает изжога, это означает, что клапан закрывается не плотно, в связи с чем содержимое желудка может попадать обратно в пищевод. Поскольку в этой массе содержится соляная кислота, возникает раздражение слизистой и появляется характерное ощущение жжения.Многие люди хорошо знакомы с изжогой по личному опыту, и нередко ее воспринимают как рядовое безобидное явление, достаточно легко устраняемое лекарствами или даже обычной содой. Онколог Карасев объяснил, какая изжога может считаться опасной.Карасев подчеркнул: ставшая более частой изжога – это серьезный повод для обращения к врачу. Специалист уточнил, что такое изменение может говорить о «поломке» клапана пищевода, а также указывать на заболевания органов пищеварения, включая очень серьезные. В их числе онколог назвал гастрит, язву, рак желудка.Людям, заметившим у себя более частую изжогу, врач порекомендовал пройти гастроскопию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться колоректальный рак.