Врач Травникова рассказала, как может проявляться колоректальный рак

«За последнее десятилетие колоректальный рак поднялся на лидирующие позиции по частоте возникновения в России и мире: на его долю приходится более 10% диагнозов в общей структуре онкозаболеваний», - сообщила Травникова в интервью «Известиям».

Кровь и слизь в стуле.

Хроническая боль в животе.

Ощущение дискомфорта после еды.

Участившееся или регулярное вздутие.

Нарушения стула: запоры чередуются с диареей.

Утренняя слабость.

«После 45 лет колоноскопию рекомендуется делать каждые 3–5 лет независимо от наличия жалоб».