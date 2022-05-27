Врач Травникова рассказала, как может проявляться колоректальный рак
Врач-колопроктолог Анастасия Травникова отмечает, что в последние годы болеть колоректальным раком россияне стали чаще.
«За последнее десятилетие колоректальный рак поднялся на лидирующие позиции по частоте возникновения в России и мире: на его долю приходится более 10% диагнозов в общей структуре онкозаболеваний», - сообщила Травникова в интервью «Известиям».
Врач пояснила: говоря о колоректальном раке, онколога подразумевают злокачественные опухоли, возникающие в толстом кишечнике и в прямой кишке. Объясняя, как может проявляться этот тип рака, специалист предупредила: подобно другим онкозаболеваниям, колоректальный рак может достаточно долго протекать бессимптомно, либо его признаки оказываются настолько «размытыми», неспецифичными, что не вызывают настороженности.
Таким образом, появление отчетливой симптоматики означает, что злокачественное заболевание уже активно прогрессирует.
Травникова назвала возможные при этом симптомы.
- Кровь и слизь в стуле.
- Хроническая боль в животе.
- Ощущение дискомфорта после еды.
- Участившееся или регулярное вздутие.
- Нарушения стула: запоры чередуются с диареей.
- Утренняя слабость.
«После 45 лет колоноскопию рекомендуется делать каждые 3–5 лет независимо от наличия жалоб».
Называя действенные меры профилактики, Травникова рассказала, что снизить риск заболевания помогают здоровые пищевые привычки и физическая активность. В частности, регулярные упражнения, ходьба снижают вероятность колоректального рака на целых 50 %.
Ранее портал MedikForum.ru писал о доступном продукте, который снижает риск заболеть раком простаты.
Анастасия Травникова
Здоровье
врач-хирург, колопроктолог
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