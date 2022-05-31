Лучшие дыхательные практики против бессонницы
Миллионы людей в разных странах мира страдают от нарушений сна. Прежде чем прибегать к помощи снотворных препаратов, попробуйте некоторые проверенные дыхательные практики.
Диафрагмальное дыхание
Диафрагмальное дыхание не только расслабляет и помогает заснуть, но и укрепляет диафрагму, которая является жизненно важной мышцей для получения максимальной отдачи от каждого вдоха. Сядьте на стул или лягте на спину, подложив под колени подушки. Одна рука должна лежать на сердце, а другая на животе. Углубите дыхание, глубоко вдыхая через нос и чувствуя, как ваша грудь и живот поднимаются и опускаются с каждым вдохом. В течение примерно 5 минут медленно дышите через слегка сжатые губы.
Дыхание 4-7-8
Это еще одна дыхательная техника, которая может помочь вам отправиться в страну морфея. Аккуратно разомкните губы и выдохните, издавая вздох. Теперь вдохните через нос в течение 4 секунд и держите губы закрытыми. Задержите дыхание на 7 секунд и выдохните через рот на 8 секунд. Повторите процедуру 4-8 раз.
Метод Бутейко
Некоторые люди не осознают, что у имеется них гипервентиляция, то есть учащенное или глубокое дыхание, вызванное тревогой или паникой. Дыхание по Бутейко помогает успокоиться и привести дыхание в норму. Сядьте в постели и аккуратно закройте рот. Дышите нормально через ноздри в течение примерно 30 секунд. Затем осознанно дышите через нос. Мягко зажмите нос, держа рот закрытым. Продолжайте в том же духе, пока вам не понадобится перевести дух. Сделайте еще один глубокий вдох через нос после того, как ослабите хватку. Повторите процесс еще несколько раз.
Дыхательное упражнение из трех частей
Это дыхательное упражнение очень простое и любимое многими. Начните с долгих и глубоких вдохов. Выдохните, сосредоточившись на своем теле и на том, как вы себя чувствуете, когда дышите. Каждый раз замедляйте выдох. Теперь повторяйте до тех пор, пока ваш выдох не станет в два раза длиннее вдоха. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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