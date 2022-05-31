Медик объяснила полезное действие соды на организм

«Пищевая сода способствует снижению нагрузки на такой орган, как селезенка, что снижает вероятность избыточного иммунного ответа. Тем самым удается уменьшить число макрофагов М1», - прокомментировала эксперт.

«благодаря пищевой соде человек может улучшить свою защиту от развития аутоимунных заболеваний».

«Целебные свойства соды различными специалистами подтверждались не один раз. Ранее выяснилось, что она может быть полезна при гипертонии», - дополнила Сухарева.