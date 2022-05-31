Медик объяснила полезное действие соды на организм
Употребление соды может способствовать укреплению иммунитета, снижая нагрузку на селезенку – о позитивном действии обычной пищевой соды на организм рассказала в интервью врач Маргарита Сухарева.
Сухарева объяснила полезное действие соды на иммунитет – по словам медика, она снижает активность иммунных клеток, которые провоцируют воспалительные реакции.
«Пищевая сода способствует снижению нагрузки на такой орган, как селезенка, что снижает вероятность избыточного иммунного ответа. Тем самым удается уменьшить число макрофагов М1», - прокомментировала эксперт.
Медик добавила, что на фоне потребления соды увеличивается концентрация противовоспалительных клеток (М2). Это тоже благоприятствует хорошему иммунитету.
Специалист сослалась на данные исследования Медицинского колледжа штата Джорджии. Проводившие его ученые пришли к заключению, что
«благодаря пищевой соде человек может улучшить свою защиту от развития аутоимунных заболеваний».
В испытаниях на крысах питье воды с растворенной содой позволило уменьшить риск появления таких аутоиммунных патологий, как волчанка, ревматоидный артрит. У грызунов напиток стимулировал выделение желудочной кислоты, что эффективнее уничтожало патогенные клетки, к тому же улучшало пищеварение.
В случае почечных заболеваний сода также оказывает полезное действие на организм. Исследователями было установлено, что при употреблении дневной дозы соды может снижаться окисляемость, которой часто способствуют нарушения в почках. Также замедляется развитие почечных недугов.
«Целебные свойства соды различными специалистами подтверждались не один раз. Ранее выяснилось, что она может быть полезна при гипертонии», - дополнила Сухарева.
Медик пояснила, что сода способна активировать выведение из организма натрия, ее прием может помогать при аритмии.
Помимо этого, сода может быть полезной в случаях отравления, в ее растворе бывает целесообразно мыть овощи и фрукты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был назван доступный продукт, снижающий риск заболеть раком простаты.
Маргарита Сухарева
Здоровье
врач-диетолог
Оставить комментарий