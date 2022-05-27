Врачи назвали доступный продукт, снижающий риск заболеть раком простаты
По словам врачей, профилактику рака предстательной железы (рак простаты) у мужчин обеспечивает такой доступный продукт, как шампиньоны.
Российские медики (Елена Малышева, Дмитрий Шубин) рассказал о пользе доступных грибов для мужчин.
«Употребление шампиньонов снижает риск возникновения самого распространенного у мужчин вида рака», - проинформировали врачи.
Малышева и Шубин сообщили о специфическом веществе, содержащемся в растительном продукте. Этим компонентом является линоленовая кислота. Именно ее воздействие снижает для мужчин риск заболеть раком простаты, подавляя активность специфического мужского гормона, из-за которого растут опухоли.
Врач Шубин уточнил, что проводившееся исследование продемонстрировало способность доступного продукта сокращать вероятность рака предстательной железы на 17%.
«Мужчинам давали шампиньоны трижды в неделю», - уведомил специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шампиньоны рекомендуются врачами как доступный продукт, который отлично подходит для снижения холестерина, оздоровления сосудов и сердца.
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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