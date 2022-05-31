Кардиолог Евдокимова назвала 4 действия во время первой помощи при инсульте
Оказывая первую помощь человеку с инсультом, важно не упустить «золотое окно» – период времени, когда терапия еще имеет эффект.
В интервью врача-кардиолога Юлии Евдокимовой 5-tv.ru были были перечислены «главные действия», актуальные в обстоятельствах спасения того, кто пострадал от инсульта. Врач подчеркнула, что помощь жертвам этого опасного состояния должна оказываться оперативно – только в этом случае можно рассчитывать на эффективность терапевтических мер, недопущение особенно тяжелых последствий.
«При возникновении первых признаков инсульта очень важны первые три часа – они являются «золотым окном», чтобы максимально помочь человеку», - констатировала кардиолог.
Следующие четыре действия во время первой помощи при инсульте Евдокимова назвала наиболее значимыми для спасения.
- Первое: вызов скорой помощи.
- Второе: помочь пострадавшему принять горизонтальное положение (его изголовье должно быть приподнято).
- Третье: не лечить больного самостоятельно – не давать ни лекарств, ни воды.
- Четвертое: измерить артериальное давление, его показатели нужно будет передать прибывшим на вызов медикам.
Юлия Евдокимова
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