Кардиолог Евдокимова назвала 4 действия во время первой помощи при инсульте

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инсульт

Оказывая первую помощь человеку с инсультом, важно не упустить «золотое окно» – период времени, когда терапия еще имеет эффект.

В интервью врача-кардиолога Юлии Евдокимовой 5-tv.ru были  были перечислены «главные действия», актуальные в обстоятельствах спасения того, кто пострадал от инсульта. Врач подчеркнула, что помощь жертвам этого опасного состояния должна оказываться оперативно – только в этом случае можно рассчитывать на эффективность терапевтических мер, недопущение особенно тяжелых последствий.

«При возникновении первых признаков инсульта очень важны первые три часа – они являются «золотым окном», чтобы максимально помочь человеку», - констатировала кардиолог.

Следующие четыре действия во время первой помощи при инсульте Евдокимова назвала наиболее значимыми для спасения.
  • Первое: вызов скорой помощи.
  • Второе: помочь пострадавшему принять горизонтальное положение (его изголовье должно быть приподнято).
  • Третье: не лечить больного самостоятельно – не давать ни лекарств, ни воды.
  • Четвертое: измерить артериальное давление, его показатели нужно будет передать прибывшим на вызов медикам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит определенного витамина может поспособствовать необратимым повреждениям мозга.
Юлия Евдокимова
Юлия Евдокимова
Здоровье
врач-кардиолог
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