«Необратимые повреждения мозга»: врач назвал последствия дефицита В12
Состояние стойкого дефицита витамина В12 крайне неблагоприятно сказывается на головном мозге, его последствиями могу стать необратимые повреждения.
Последствием дефицита витамина В12 могут стать негативные изменения головного мозга, как относительно легкие, так и весьма серьезные, опасные. Данные витамин является одним из ключевых питательных веществ, обеспечивающих неврологическое здоровье – об этом рассказал в интервью изданию Turkiye врач Камуран Кайя.
Медик подчеркнул, что организм должен получать В12 в необходимом объеме, и назвал последствия дефицита этого витамина:
«Нехватка в организме В12 может привести к серьезным и необратимым повреждениям нервной системы и головного мозга».
Врач Кайя уточнил, что организмом данный витамин не вырабатывается – важное вещество он получает с пищей. Главным источником являются продукты животного происхождения. Поступая в организм, В12 задействуется для защиты нервной ткани, помимо этого – в некоторых функциях головного мозга. Также витамин необходим для выработки эритроцитов и
«чрезвычайно важен для функционирования иммунной системы, обеспечивая производство, восстановление и более продолжительную жизнь клеток».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким причинам может снижаться иммунитет.
Камуран Кайя (Kamuran Kaya)
Здоровье
врач, специалист по внутренним болезням
Оставить комментарий