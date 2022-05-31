Врач: два симптома могут говорить о болезни легких ХОБЛ у курильщиков

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боль в груди

В интервью терапевта Надежды Чернышовой были названы два «говорящих» симптома, указывающих на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) у курильщиков.

Медик рассказала, что болезнь легких ХОБЛ характеризуется повреждением стенок легочных альвеол – структур, участвующих в процессе дыхания, осуществляющих газообмен с легочными капиллярами.

«Под влиянием компонентов табачного дыма стенки легочных альвеол разрушаются», - заметила Чернышова.

Специалист назвала два симптома, которые могут говорить о болезни легких ХОБЛ у курильщиков.

Утренний кашель. У врачей есть понятие «утренний кашель курильщика». Таковой возникает, когда после утреннего пробуждения
происходит изменение положения тела, и в результате возникает долгий кашель, при котором выделяется мокрота.

Одышка. Чернышова посоветовала обращать внимание на одышку (ощущение нехватки воздуха), возникающую в обстоятельствах небольших физических нагрузок.

«Даже при ходьбе по ровной местности появляется одышка», - уточнила терапевт.

Врач добавила: развитие у человека ХОБЛ означает, что какие-то части легких повреждены уже необратимо и повышается вероятность возникновения самых тяжелых осложнений. В случае заболевания с курением следует покончить, иначе возрастает риск столкнуться со смертоносной легочной недостаточностью.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
Теги : болезни легких, признаки заболевания, Надежда Чернышова