Врач: два симптома могут говорить о болезни легких ХОБЛ у курильщиков
В интервью терапевта Надежды Чернышовой были названы два «говорящих» симптома, указывающих на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) у курильщиков.
Медик рассказала, что болезнь легких ХОБЛ характеризуется повреждением стенок легочных альвеол – структур, участвующих в процессе дыхания, осуществляющих газообмен с легочными капиллярами.
«Под влиянием компонентов табачного дыма стенки легочных альвеол разрушаются», - заметила Чернышова.
Специалист назвала два симптома, которые могут говорить о болезни легких ХОБЛ у курильщиков.
Утренний кашель. У врачей есть понятие «утренний кашель курильщика». Таковой возникает, когда после утреннего пробуждения
происходит изменение положения тела, и в результате возникает долгий кашель, при котором выделяется мокрота.
Одышка. Чернышова посоветовала обращать внимание на одышку (ощущение нехватки воздуха), возникающую в обстоятельствах небольших физических нагрузок.
«Даже при ходьбе по ровной местности появляется одышка», - уточнила терапевт.
Врач добавила: развитие у человека ХОБЛ означает, что какие-то части легких повреждены уже необратимо и повышается вероятность возникновения самых тяжелых осложнений. В случае заболевания с курением следует покончить, иначе возрастает риск столкнуться со смертоносной легочной недостаточностью.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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