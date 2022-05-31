Врач назвал опасную ошибку россиян, допускаемую в лечении высокого давления
По словам врача-кардиолога Заура Шугушева, многие россияне совершают опасную ошибку, когда прибегают к самостоятельному лечению высокого давления препаратами, не прописанными им специально врачом.
«Многие россияне при повышении давления идут в аптеку и покупают те лекарства, которые им советуют провизоры. Такое поведение опасно для здоровья», - предостерег в интервью кардиолог Шугушев.
Медик заметил, что подобный подход к лечению высокого давления увеличивает вероятность пострадать от сердечного приступа или инфаркта.
«Самолечение сердечно-сосудистых заболеваний случайными лекарствами из аптеки, которые вы купили по совету продавца или друзей, всегда приводит к большим проблемам», - подчеркнул Шугушев.
Кардиолог сослался на результаты исследований, проводившихся в Великобритании и США. Согласно этим данным, среди людей с повышенным давлением, предпочитающих лечиться самостоятельно, случаи инфарктов, инсультов и сахарного диабета фиксируются на 40% чаще.
Заур Шугушев призвал заниматься лечением гипертонии исключительно в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Он напомнил, что работники аптек не несут ответственности за те побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате лечения случайно выбранными медикаментами.
«Если у вас повысилось давление, возникли дискомфортные ощущения в голове или в грудной клетке, то надо сразу вызвать скорую помощь», - высказался кардиолог.
Эксперт добавил, что если приехавшие медик не сочтут нужным экстренно госпитализировать человека, следует записаться на прием к врачу на следующий день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы четыре главных действия во время первой помощи при инсульте.
Заурбек Шугушев
Здоровье
заведующий кафедрой сердечно – сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского института РУДН, кардиолог, доктор медицинских наук
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