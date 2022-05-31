Врач назвал опасную ошибку россиян, допускаемую в лечении высокого давления

«Многие россияне при повышении давления идут в аптеку и покупают те лекарства, которые им советуют провизоры. Такое поведение опасно для здоровья», - предостерег в интервью кардиолог Шугушев.

«Самолечение сердечно-сосудистых заболеваний случайными лекарствами из аптеки, которые вы купили по совету продавца или друзей, всегда приводит к большим проблемам», - подчеркнул Шугушев.

«Если у вас повысилось давление, возникли дискомфортные ощущения в голове или в грудной клетке, то надо сразу вызвать скорую помощь», - высказался кардиолог.