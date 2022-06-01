Дефицит витамина В12: усталость часто пропускается как симптом

«Чувство усталости в случае дефицита В12 может нарастать постепенно, и его обычно всегда есть с чем связать. Всегда можно счесть, что виноват стресс, недосыпание, переработки или даже перенесенный ковид», - заметила эксперт.

Витамин В12 является важнейшим питательным веществом для неврологического здоровья, его дефицит крайне негативно сказывается на функционировании головного мозга, усиливает склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции. Кроме того, В12 задействуется телом для процессов выработки эритроцитов, и его недостаток чреват развитием анемии.Доктор Даниэль Крида сообщила, что усталость часто пропускается как возможный симптом дефицита витамина В12.Но медик подчеркивает: если усталость ощущается постоянно, несмотря на хороший сон, или же ее стали вызывать нагрузки, которые еще недавно переносились значительно легче, – это может указывать на слишком низкий уровень В12 в организме. Также данная проблема может провоцировать аномальную, чрезмерную усталость, постоянную вялость.Витамин B12 помогает костному мозгу вырабатывать здоровые эритроциты, которые переносят кислород из легких в каждую клетку тела, где он необходим для производства энергии. Когда витамина недостает, эритроциты видоизменяются и не могут нормально функционировать, лишая клетки кислорода, необходимого для силы и выносливости. С этим связаны усталость, упадок сил и недостаток тонуса, которые ощущаются, невзирая на отдых и сон. Также возможны меланхолия, депрессия.Эксперт напомнила, что важный витамин не производится организмом, тело получает его с пищей. B12 содержится в животных продуктах, его много в яйцах, мясе, субпродуктах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствиями дефицита В12 могут стать необратимые повреждения мозга