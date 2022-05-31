Симптомы, которыми проявляется рак печени: три связанных с едой изменения

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Некоторые изменения в состоянии организма, связанные с приемом пищи, могут оказаться симптомами рака печени.

Когда речь заходит о симптомах, которыми может проявляться рак печени, медики констатируют: они могут быть нечеткими или их бывает трудно выделить среди рядовых, не опасных для здоровья недомоганий. Между тем, онкологи предупреждают:

«Существует ряд признаков, которые так или иначе связаны с едой».

Врачи рекомендуют не упускать из виду три связанных с едой изменения.
  • Потеря веса, происходящая без ограничений в питании.
  • Потеря аппетита.
  • Быстро возникающее чувство сытости, которая начинает ощущаться даже после небольшой порции пищи.
Другие симптомы, которыми может проявляться рак печени. Они включают следующие изменения.
  • Приступы тошноты.
  • Увеличение печени, ощущаемое как распирание под ребрами справа.
  • Увеличение селезенки, ощущаемое как распирание под ребрами слева.
  • Боль в животе или возле правой лопатки
  • Отек или скопление жидкости в брюшной полости.
  • Зуд.
  • Пожелтение кожи и глаз (желтуха).
  • Состояние лихорадки как при ОРВИ.
  • Аномальные кровоподтеки, синяки.
Медработники оговариваются, что многие из этих симптомов могут вызываться разными состояниями, и их наличие не обязательно означает, что у человека рак печени. В то же время важно, чтобы их проверял врач.

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