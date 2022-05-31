Симптомы, которыми проявляется рак печени: три связанных с едой изменения
Некоторые изменения в состоянии организма, связанные с приемом пищи, могут оказаться симптомами рака печени.
Когда речь заходит о симптомах, которыми может проявляться рак печени, медики констатируют: они могут быть нечеткими или их бывает трудно выделить среди рядовых, не опасных для здоровья недомоганий. Между тем, онкологи предупреждают:
«Существует ряд признаков, которые так или иначе связаны с едой».
Врачи рекомендуют не упускать из виду три связанных с едой изменения.
- Потеря веса, происходящая без ограничений в питании.
- Потеря аппетита.
- Быстро возникающее чувство сытости, которая начинает ощущаться даже после небольшой порции пищи.
- Приступы тошноты.
- Увеличение печени, ощущаемое как распирание под ребрами справа.
- Увеличение селезенки, ощущаемое как распирание под ребрами слева.
- Боль в животе или возле правой лопатки
- Отек или скопление жидкости в брюшной полости.
- Зуд.
- Пожелтение кожи и глаз (желтуха).
- Состояние лихорадки как при ОРВИ.
- Аномальные кровоподтеки, синяки.
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