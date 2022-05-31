Симптомы, которыми проявляется рак печени: три связанных с едой изменения

«Существует ряд признаков, которые так или иначе связаны с едой».

Потеря веса, происходящая без ограничений в питании.

Потеря аппетита.

Быстро возникающее чувство сытости, которая начинает ощущаться даже после небольшой порции пищи.

Приступы тошноты.

Увеличение печени, ощущаемое как распирание под ребрами справа.

Увеличение селезенки, ощущаемое как распирание под ребрами слева.

Боль в животе или возле правой лопатки

Отек или скопление жидкости в брюшной полости.

Зуд.

Пожелтение кожи и глаз (желтуха).

Состояние лихорадки как при ОРВИ.

Аномальные кровоподтеки, синяки.