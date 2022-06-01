На какие нарушения может указывать участившаяся зевота: объясняют неврологи

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зевота

В некоторых случаях участившиеся эпизоды зевоты могут говорить об опасных для жизни нарушениях – например, о сердечной недостаточности, рассеянном склерозе.

Зевота представляет собой рефлекторную реакцию, и как физиологический процесс она давно изучается учеными. Удивительно, но до сих пор природа зевания остается во многом загадочной для науки. Об этом, в частности, напомнил в интервью врач-невролог Алексей Борисов.

«Почему у человека срабатывает рефлекс зевания, однозначного объяснения у ученых нет. Считается, что это особый защитный механизм, защищающий мозг от перегревания и недостатка кислорода, помогающий регулировать уровень давления в барабанной полости внутреннего уха», - объяснил медик.

Другой медик, невролог Александр Кохендерфер сообщил, что зевота может возникать как способ стимулировать мозговую деятельность, к которому прибегает организм.

«Ранее считалось, что это вызывает улучшение мозгового кровоснабжения, однако имеются данные, которые опровергают эту теорию», - уточнил Кохендерфер.

Почему человек начинает чаще зевать? Участившаяся зевота, как правило, указывает на то, что человек провел бессонную ночь или плохо спал, либо переутомился.

«Если частая зевота возникает днем регулярно и без видимых причин, пора проверить здоровье», - рекомендуют неврологи.

Врач Кохендерфер предупредил, что участившаяся зевота нередко говорит об имеющемся тревожном расстройстве, депрессии. Данные нарушения тесно ассоциируются с энергетическим упадком, вялостью, аномальной постоянной усталостью, подавленностью, нарушенным сном – все это содействует зевоте.

Также частая зевота наблюдается при синдроме обструктивного апноэ сна. Данное нарушение характеризуется остановками дыхания во сне и крайне негативно сказывается на состоянии головного мозга.

В свою очередь, невролог Борисов перечислил опасные нарушения, на которые может указывать участившаяся зевота:

«эпилепсия, опухоли мозга, хроническая сердечная недостаточность, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), некоторые нейродегенеративные заболевания – например, рассеянный склероз».

Иногда частая зевота говорит, что мог быть перенесен инсульт – если он принимает «тихую» форму, переносится как микроинсульт, то может пройти незамеченным.

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Теги : зевота, причины нарушения, Александр Кохендерфер, Алексей Борисов