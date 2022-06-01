На какие нарушения может указывать участившаяся зевота: объясняют неврологи

«Почему у человека срабатывает рефлекс зевания, однозначного объяснения у ученых нет. Считается, что это особый защитный механизм, защищающий мозг от перегревания и недостатка кислорода, помогающий регулировать уровень давления в барабанной полости внутреннего уха», - объяснил медик.

«Ранее считалось, что это вызывает улучшение мозгового кровоснабжения, однако имеются данные, которые опровергают эту теорию», - уточнил Кохендерфер.

«Если частая зевота возникает днем регулярно и без видимых причин, пора проверить здоровье», - рекомендуют неврологи.

«эпилепсия, опухоли мозга, хроническая сердечная недостаточность, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), некоторые нейродегенеративные заболевания – например, рассеянный склероз».