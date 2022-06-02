Могут ли слабительные стать причиной опухоли: объясняет врач

«Из организма уходят электролиты, натрий, калий, что приводит к обезвоживанию и дальнейшим запорам», - объяснила врач.

«Исследования показывают, что прием средств с сенной в составе ведет к повреждению эпителиальных клеток, гиперпигментации слизистых, дистрофическим изменениям стенок кишки, что угрожает провокацией роста опухолей», -констатировала эксперт.

Главные потребители слабительных препаратов в аптеке – это люди с «ленивым» кишечником, склонные к запору, а также худеющие. Лидия Синицина заметила: если рассмотреть все случаи использования данных средств, то окажется, что их большая часть – это ситуации, когда их прием является неоправданным.Что происходит, когда человек прочищает посредством слабительных кишечник?Специалист подчеркнула, что стимулирующие дефекацию средства нельзя принимать самодеятельно, без назначения врача. Также опасен их длительный прием – он ведет к тому, что кишечник привыкает к внешней стимуляции, его перистальтика ухудшается.Другим разрушительным для здоровья последствием приема слабительных может стать токсическое повреждение печени, почек.В частности, врач назвала в интервью опасными средства, содержащие сенну. По словам врача, их частое употребление содействует видоизменению кишечных бактерий – они подвергаются мутации, превращаясь в канцерогенные.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует питаться после 60 лет.