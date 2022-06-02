Почему страшные воспоминания накрепко врезаются в мозг
Исследование учёных из Университета Тулейна пытается ответить на вопрос, который волнует человечество уже много веков. Почему мы не можем быстро избавляться от страшных воспоминаний в жизни, и отчего они накрепко врезаются в память?
Если вы пережили какие-то неприятные, пугающие события, скорее всего, вы их никогда не забудете. Но почему они остаются в памяти, когда многие другие воспоминания оттуда со временем удаляются? На этот вопрос пытается ответить группа нейробиологов из Университета Тулейна. Она изучает формирование воспоминаний о страхе в эмоциональном центре мозга - миндалевидном теле, будучи убежденными в том, что у этих воспоминаний есть механизм.
Исследователи уже обнаружили, что являющийся нейротрансмиттером стресса норадреналин облегчает обработку страшных воспоминаний в мозге, одновременно стимулируя популяцию тормозных нейронов в миндалевидном теле, чтобы генерировать повторяющиеся взрывные электрические разряды. А этот всплеск электрической активности изменяет частоту колебаний мозговых волн в миндалевидном теле из состояния покоя в состояние возбуждения. Именно это и формирует воспоминания о страхе.
В этой связи авторы исследования приводят пример вооруженного ограбления. Если вас держат под дулом пистолета, мозг выделяет большее количество стрессового нейротрансмиттера норадреналина. Это изменяет схему электрических разрядов в определённых цепях эмоционального мозга, сосредоточенных в миндалевидной теле. Мозг переходит в состояние повышенного возбуждения, и здесь формируются воспоминания о страхе, потому что они просто пугают. Считается, что при посттравматическом стрессовом расстройстве данный процесс идёт как бы наперекосяк, из-за чего мы и не можем забыть травмирующий опыт. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тулейна
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частное некоммерческое высшее учебное заведение в США. История TU берёт начало ещё с 1834 года. Вуз обладает кампусом городского типа, расположенным в Новом Орлеане
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