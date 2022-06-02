Почему начинают болеть ступни при ходьбе: ортопед говорит о причинах
Ортопед Илья Володин рассказал, что причинами болей, возникающих в ступнях во время ходьбы, могут быть различные нарушения, от плоскостопия до артрита.
Плоскостопие. Володин заметил в интервью, что
«поперечное плоскостопие с метатарзалгией является одной из основных причин болезненных ощущений в стопах – оно бывает обусловлено ненормальной биомеханикой стопы или чрезмерными нагрузками на ноги».
Ортопед добавил, что на наличие данной патологии указывают следующие ощущения.
- Острая боль под основанием пальцев.
- Усиление боли при ходьбе босиком.
- Стихание боли в положении сидя или лежа.
Володин назвал характерные признаки невромы Мортона.
- Сильная, острая или жгучая боль, отдающая в пальцы.
- Болезненное ощущение может возникать в состоянии покоя, например, во время сна.
- Боль может обостряться после ношения тесной обуви.
Ортопед указал на характерный симптом проблемы.
- Ноющая или жгучая боль, которая возникает при физических нагрузках.
Медик назвал типичные признаки патологии.
- Боль – как при движении, так при покое, отдыхе.
- Ограниченная подвижность.
- Суставный хруст.
- Ощущение «трения».
- Отеки, которые усиливаются после физических нагрузок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки в ногах говорят об опасном повышении уровня холестерина в организме.
Илья Володин
Здоровье
врач травматолог-ортопед
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