Почему начинают болеть ступни при ходьбе: ортопед говорит о причинах

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Ортопед Илья Володин рассказал, что причинами болей, возникающих в ступнях во время ходьбы, могут быть различные нарушения, от плоскостопия до артрита.

Плоскостопие. Володин заметил в интервью, что

«поперечное плоскостопие с метатарзалгией является одной из основных причин болезненных ощущений в стопах – оно бывает обусловлено ненормальной биомеханикой стопы или чрезмерными нагрузками на ноги».

Ортопед добавил, что на наличие данной патологии указывают следующие ощущения.
  • Острая боль под основанием пальцев.
  • Усиление боли при ходьбе босиком.
  • Стихание боли в положении сидя или лежа.
Неврома Мортона. Данная аномалия относится к доброкачественным опухолям – в ее случае происходит утолщение нерва, идущего через ступню.

Володин назвал характерные признаки невромы Мортона.
  • Сильная, острая или жгучая боль, отдающая в пальцы.
  • Болезненное ощущение может возникать в состоянии покоя, например, во время сна.
  • Боль может обостряться после ношения тесной обуви.
Тендинит ахиллова сухожилия. Данное заболевание – еще одна возможная причина, объясняющая, почему начинают болеть ступни при ходьбе. У пострадавшего человека воспаляется ахиллово сухожилие, причем воспаление может принять хроническую форму.

Ортопед указал на характерный симптом проблемы.
  • Ноющая или жгучая боль, которая возникает при физических нагрузках.
Остеоартроз суставов. Эта разновидность артрита означает физическую изношенность суставов, у которых разрушается хрящевое покрытие.

Медик назвал типичные признаки патологии.
  • Боль – как при движении, так при покое, отдыхе.
  • Ограниченная подвижность.
  • Суставный хруст.
  • Ощущение «трения».
  • Отеки, которые усиливаются после физических нагрузок.
Людям, которые испытывают боль в ногах при ходьбе, ортопед посоветовал не тянуть с обращением к специалистам, чтобы не допустить усугубления разрушительных для суставов процессов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки в ногах говорят об опасном повышении уровня холестерина в организме.
Илья Володин
Илья Володин
Здоровье
врач травматолог-ортопед
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