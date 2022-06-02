Почему начинают болеть ступни при ходьбе: ортопед говорит о причинах

«поперечное плоскостопие с метатарзалгией является одной из основных причин болезненных ощущений в стопах – оно бывает обусловлено ненормальной биомеханикой стопы или чрезмерными нагрузками на ноги».

Острая боль под основанием пальцев.

Усиление боли при ходьбе босиком.

Стихание боли в положении сидя или лежа.

Сильная, острая или жгучая боль, отдающая в пальцы.

Болезненное ощущение может возникать в состоянии покоя, например, во время сна.

Боль может обостряться после ношения тесной обуви.

Ноющая или жгучая боль, которая возникает при физических нагрузках.

Боль – как при движении, так при покое, отдыхе.

Ограниченная подвижность.

Суставный хруст.

Ощущение «трения».

Отеки, которые усиливаются после физических нагрузок.