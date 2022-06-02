Уровень холестерина: некоторые признаки в ногах говорят об опасном повышении
Повышение уровня холестерина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца. Симптомы этого состояния могут проявляться в разных частях тела, нередко в ногах.
Холестерин необходим нашему телу в определенной пропорции, но требуется только один тип холестерина – «хороший» или холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) является «плохим» холестерином – именно он образует бляшек в артериях, нарушающие проводимость крови и вызывающих повышение артериального давления.
Ключ к здоровью заключается в том, чтобы поддерживать уровень ЛПВП-холестерина на разумном уровне, уровень ЛПНП-холестерина – на как можно более низком уровне, подчеркивают медицинские специалисты.
Повышенный уровень холестерина сопряжен с подверженностью гипертонии и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, включая заболевание периферических артерий (ЗПА). Это связано с тем, что жировые отложения на стенках артерий ведут к их сужению, в результате чего уменьшается приток крови к мышцам и другим тканям тела. По словам экспертов, некоторые признаки в ногах говорят об опасном повышении холестерина и его последствии в виде ЗПА.
«Бледная и холодная кожа на ногах, включая ступни, является характерным признаком заболевания периферических артерий».
Другие признаки. Медики рекомендуют обращать внимание на следующие изменения, способные указывать на ЗПА.
- Боль в стопе или икре ночью или в состоянии покоя.
- Ослабление мышц в ногах.
- Появление ранок, ссадин на ногах, которые долго не заживают.
- Выпадение волос на ногах, включая пальцы.
- Всем, у кого имеются симптомы ЗПА, следует обратиться к терапевту.
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