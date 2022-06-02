Уровень холестерина: некоторые признаки в ногах говорят об опасном повышении

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ноги

Повышение уровня холестерина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца. Симптомы этого состояния могут проявляться в разных частях тела, нередко в ногах.

Холестерин необходим нашему телу в определенной пропорции, но требуется только один тип холестерина – «хороший» или холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) является «плохим» холестерином – именно он образует бляшек в артериях, нарушающие проводимость крови и вызывающих повышение артериального давления.

Ключ к здоровью заключается в том, чтобы поддерживать уровень ЛПВП-холестерина на разумном уровне, уровень ЛПНП-холестерина – на как можно более низком уровне, подчеркивают медицинские специалисты.

Повышенный уровень холестерина сопряжен с подверженностью гипертонии и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, включая заболевание периферических артерий (ЗПА). Это связано с тем, что жировые отложения на стенках артерий ведут к их сужению,  в результате чего уменьшается приток крови к мышцам и другим тканям тела. По словам экспертов, некоторые признаки в ногах говорят об опасном повышении холестерина и его последствии в виде ЗПА.

«Бледная и холодная кожа на ногах, включая ступни, является характерным признаком заболевания периферических артерий».

Другие признаки. Медики рекомендуют обращать внимание на следующие изменения, способные указывать на ЗПА.
  • Боль в стопе или икре ночью или в состоянии покоя.
  • Ослабление мышц в ногах.
  • Появление ранок, ссадин на ногах, которые долго не заживают.
  • Выпадение волос на ногах, включая пальцы.
  • Всем, у кого имеются симптомы ЗПА, следует обратиться к терапевту.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения может указывать участившаяся зевота.
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