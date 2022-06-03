Несколько причин усталости, о которых вы могли не знать
Усталость часто объясняется рутинными переработками и недостатком сна, но ее причинами могут быть более серьезные состояния – порой такие, о которых никогда не подумаешь, если сам не врач.
Если вы чувствуете себя в последнее время истощенным, возможно, пора обратиться к специалисту и обсудить проблему. Усталость не следует считать рядовым недомоганием. Вот несколько причин этого состояния, о которых вы могли не знать.
Аллергия. Существуют классические симптомы сезонной аллергии, такие как чихание и слезотечение. Но также есть менее известные симптомы, которые в том числе включают упадок сил и усталость. Это происходит из-за того, что организму приходится усерднее работать, чтобы отразить аллерген – такая работа забирает дополнительную энергию. Кстати, проблемы с усталостью могут вызывать не только аллергены, но и лекарства от аллергии.
Любовь к сладкому. Когда вы едите сладкое или употребляете продукты, богатые рафинированными углеводами (например, белый хлеб, макароны, выпечку), это вызывает резкий скачок уровня сахара в крови и с ним – прилив энергии. Однако в ответ организм повышает выработку гормона инсулина, который помогает клеткам тела использовать этот сахар. В результате уровень глюкозы спустя некоторое время резко падает, а вы ощущаете упадок сил. Когда вы собираетесь съесть сладкую или богатую углеводами пищу, сбалансируйте ее белком или каким-нибудь полезным жиром.
Проблемы с щитовидной железой. Железа вырабатывает гормоны, регулирующие использование энергии организмом. Когда они не производятся в достаточном количестве, это вызывает гипотиреоз, который нарушает или замедляет многие функции тела. Чувство усталости может стать следствием замедления метаболических процессов.
Анемия. В ее случае снижается уровень гемоглобина – богатого железом белка, который помогает эритроцитам переносить кислород из легких в остальные части тела. В результате организм не получает достаточно крови, богатой кислородом – это способствует сонливости, потере энергии, порой очень сильной усталости, не проходящей после сна или отдыха.
Проблемы с глютеном. Глютен – это белок, содержащийся в пшенице, ячмене, ржи. У некоторых людей глютен повреждает тонкую кишку и вызывает проблемы с пищеварением, которые мешают нормально усваивать питательные вещества из еды – это, в свою очередь, вызывает постоянную усталость. При подобном нарушении продукты с глютеном исключаются из рациона
Рассеянный склероз (РС). Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует головной и спинной мозг, повреждая миелиновое покрытие нервных волокон. Усталость – распространенный симптом этого заболевания, с ней сталкиваются около 80 процентов пациентов.
Рак. Онкологические заболевания обладают свойством воздействовать на метаболические пути и снижать уровень митохондриальной энергии организма. Если вы долгое время не можете избавиться от ощущения усталости, запишитесь на прием к врачу.
Кофеин. Будучи природным стимулятором, кофеин способствует ускорению многих процессов в организме, но в этом случае тело также быстрее начинает испытывать истощение. Если в рационе много кофеина (он содержится не только в кофе), но мало питательных веществ (витаминов, минералов, белка, полезных жиров), приступы усталости будут гарантированы.
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