Врач Павлова: какие ошибки вы допускаете, когда перекусываете
По словам медика Зухры Павловой, многие люди перекусывают неправильно – например, едят фрукты без добавления белка.
Павлова сообщила, что часто люди выбирают для перекуса яблоко или кефир. Между тем, попытка утолить голод только одним фруктом или стаканом кефира, – это ошибка: такой перекус обеднен питательными веществами, сытости он не поспособствует.
«Перекусы типа кефира и яблок не утоляют голод, часто даже провоцируют его. Они не заполняют желудок из-за маленького размера порции и не содержат весь спектр полезных макронутриентов – белков, жиров и углеводов», - рассказала врач-эндокринолог.
Павлова добавила, что по этой же причине неразумно перекусывать зеленью или овощами без сопровождения бела или масла.
«Точно так же протеиновый коктейль требует закуски в виде овощей, фруктов или сухарика», - сказала специалист.
Врач напомнила, что в качестве вечернего перекуса нередко используются кефир или творог. Но данным продуктам присущ высокий инсулиновый индекс, то есть, после их употребления в крови начинает повышаться уровень инсулина. Этот гормон обеспечивает лучшую проводимость сахара в клетки, более активный расход глюкозы. В результате уровень сахара в крови понижается, что способствует обострению аппетита, сильному голоду. Таким образом, перекусив только кефиром или творогом, можно вскоре ощутить мощный стимул направиться к холодильнику. Эти продукты нужно сочетать с клетчаткой – цельнозерновым хлебом, овощами, фруктами, орехами.
Говоря о фруктах, Павлова напомнила, что многие из них обладают высоким гликемическим индексом – если съесть их натощак, уровень сахара в крови резко возрастет.
«Продукты с высокими индексами, инсулиновым и гликемическим, способствуют росту жировой ткани», - подчеркнула эксперт.
Очень сладкие фрукты, как и другие сладости, врач посоветовала есть только после приема пищи, содержащей белок, клетчатку, полезные жиры – такой способ есть сладкое препятствует нежелательному повышению уровней сахара и инсулина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что имбирь может быть очень полезен для борьбы с повышенным давлением, гипертонией.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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