Врач Павлова: какие ошибки вы допускаете, когда перекусываете

«Перекусы типа кефира и яблок не утоляют голод, часто даже провоцируют его. Они не заполняют желудок из-за маленького размера порции и не содержат весь спектр полезных макронутриентов – белков, жиров и углеводов», - рассказала врач-эндокринолог.

«Точно так же протеиновый коктейль требует закуски в виде овощей, фруктов или сухарика», - сказала специалист.

«Продукты с высокими индексами, инсулиновым и гликемическим, способствуют росту жировой ткани», - подчеркнула эксперт.