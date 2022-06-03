Коронавирус вызывает больший стресс у девочек
Девочки испытывают больше стресса перед коронавирусом, чем мальчики. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джеймса Кука.
Девочки подросткового возраста из-за коронавирусной пандемии в первые месяцы испытывали больше стресса, чем мальчики. Следовательно, психика девочек-подростков должна вызывать больше внимания со стороны специалистов, особенно на случай грядущих эпидемических угроз, как полагают исследователи. Выявлены ещё одни гендерные различия в деле эмоциональной реакции на неприятные события и то, как женский организм формируют стратегию работы со стрессом.
Авторы исследования хотели установить, как в условиях прекращения обучения в школах, разрыва привычного круга общения, включая и возможность обращения к школьным психологам на фоне всеобщей неопределённости по поводу будущего человечества и новостей о пандемии жили эмоционально мальчики и девочки подросткового возраста. Оказалось, что именно у девочек-подростков чаще проявляются симптомы стресса, тревожного расстройства и депрессии. Они также испытывали больше личных беспокойств и волнений, включая мысли о том, что их родители могут лишиться работы, а в продовольственных магазинах закончатся товары. Мальчики волновались об этом реже.
Кроме того, девочки чаще обсуждали вирус и следили за новостями о нём, чем мальчики. У девочек проявлялось большее количество симптомов вируса, чем у мальчиков, и эти симптомы были более тяжёлыми. Стресс от пандемии девочек-подростков затрагивал более значительно. Отметим, что подростковый период в целом представляет собой часть жизни человека, наполненную постоянными волнениями и не беспокойствами. Подростки гораздо более уязвимы перед самыми разными психиатрическим расстройствами, и страхи перед пандемией оказались ещё одной их разновидностью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джеймса Кука
Здоровье
старейшее учебное заведение штата Квинсленд, названо в честь Джеймса Кука – известного капитана и исследователя. Университет Джеймса Кука – один из двух университетов, расположенных на севере страны, в зоне между тропическими лесами и Большим Барьерным рифом
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