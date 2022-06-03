Коронавирус вызывает больший стресс у девочек

Университет Джеймса Кука

Здоровье

старейшее учебное заведение штата Квинсленд, названо в честь Джеймса Кука – известного капитана и исследователя. Университет Джеймса Кука – один из двух университетов, расположенных на севере страны, в зоне между тропическими лесами и Большим Барьерным рифом