Врач Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие сильное выпадение волос

«Бывает, что волос становится меньше из-за лекарственных препаратов, поэтому при их выпадении нужно проверять, принимаются ли какие-то препараты. Вам могут давать витамины от выпадения волос, но при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые провоцируют выпадение волос», – поделился медик.

Статины.

Гипотензивные лекарства (от повышенного давления). Противосудорожные средства.

Антибиотики.

Лекарства, принимаемые при болезнях желудка.