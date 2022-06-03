Врач Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие сильное выпадение волос
Лекарства, которые назначаются огромному количеству людей, могут давать побочный эффект в виде усиленного выпадения волос, напомнил врач Александр Мясников.
Затронув тему потери волос, российский медик Александр Мясников заметил, что для организма нормально терять до 100 или 150 волосков ежедневно. Выпадение в этом объеме часто даже не бросается в глаза. Если человек замечает данное явление, с большой вероятностью это означает, что у него выпадает значительно больше волос, чем предусмотрено нормой.
Густота шевелюры и сохранность волос с возрастом в первую очередь определяются генетикой. Также на их состояние значительное влияние оказывают гормоны, их соотношение в организме. Говоря о внешних факторах, способных влиять на состояние прически, Мясников уточнил: одним из них может быть прием лекарств.
«Бывает, что волос становится меньше из-за лекарственных препаратов, поэтому при их выпадении нужно проверять, принимаются ли какие-то препараты. Вам могут давать витамины от выпадения волос, но при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые провоцируют выпадение волос», – поделился медик.
Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие сильное выпадение волос.
- Статины.
- Гипотензивные лекарства (от повышенного давления). Противосудорожные средства.
- Антибиотики.
- Лекарства, принимаемые при болезнях желудка.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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